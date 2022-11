Het is al zestien jaar geleden dat Fernando Alonso zijn tweede en voorlopig laatste Formule 1-titel in de wacht sleepte, maar als het aan de 41-jarige Spanjaard ligt kan er nog een derde aan toegevoegd worden.

Alonso keerde vorig jaar terug in de Formule 1 en hoopte bij Alpine weer regelmatig om podiumplaatsen en zeges te strijden, maar daar kwam het – op de derde plaats in 2021 in Qatar na – niet van. Hij maakte bekend na dit seizoen over te stappen naar Aston Martin, waar hij in tegenstelling tot Alpine kon rekenen op een meerjarig contract.

Van zijn nieuwe avontuur bij Aston Martin heeft Alonso hoge verwachtingen. “Ik blijf alleen maar doorgaan omdat ik geloof dat we nog een kans krijgen”, zegt Alonso in gesprek met de BBC. “Volgend jaar dat gat dichten is onrealistisch,” geeft Alonso toe, “maar we moeten nu de basis leggen voor toekomstige auto’s en beter werken dan de mensen om ons heen.”

Alonso weet uit ervaring dat de Formule 1 een ‘competitieve omgeving’ is en dat je ‘iets speciaals’ moet doen om kampioen te worden. “Ik ben er klaar voor om iets speciaals te doen en dat verwacht ik ook van hen”, doelt hij op Aston Martin.

Nieuwe uitdaging

Alonso heeft sinds 2013 geen Formule 1-race meer gewonnen en zijn laatste titel stamt al van 2006. Toch houdt de Spanjaard hoop op een derde titel. “Uiteindelijk motiveert dat mij elke dag, ik denk nog steeds dat die derde titel mogelijk is”, blijft de 41-jarige Spanjaard strijdlustig. “Misschien niet volgend jaar, maar wie weet is het in de toekomst mogelijk.”

Voor Alonso is die derde titel niet de enige motivatie voor zijn tijd bij Aston Martin. Hij hoopt samen met het team de komende tijd te werken een aan een auto die de titel zal opleveren, zoals het team ook hoopt. “Zij hebben veel nieuwe mensen en geweldige talenten in het team en hebben nieuwe faciliteiten”, zegt de vervanger van Sebastian Vettel.

Hij vertrouwt erop dat Aston Martin kampioen zal worden, met of zonder hem in de auto. “Ik weet niet of ik dat jaar in de auto rijd, maar als dat niet het geval is dan hoop ik nog steeds betrokken te zijn zodat ik trots kan zijn op die titel”, aldus Alonso.

