Fernando Alonso geeft de indeling van de Formule 1-kalender de schuld van zijn tegenvallende prestaties tot op heden.

Vijf punten verzamelde Alonso pas dit seizoen. Toegegeven dat de Alpine niet altijd even competitief is, is dat nog steeds te weinig ten opzichte van zijn teamgenoot. Esteban Ocon heeft al twaalf punten binnen na vijf races. Volgens Alonso is zijn moeizame start te wijten aan de indeling van de Formule 1-kalender.

“Imola en Portimão zijn circuits waar ik jaren niet heb gereden of zelfs nooit ben geweest”, zegt de voormalig wereldkampioen. “De rest van de grid was er een paar maanden geleden.” Volges Alonso zijn de eerste Grands Prix op de seizoenskalender moeilijke races om mee te beginnen. “Dan heb je twee stratencircuits, Bakoe en Monaco, dus dat zijn vier van de zes eerste races waar het heel moeilijk is om je aan te passen.”

(Photo by Charles Coates / LAT Images)

De Spanjaard wil vanaf de Franse Grand Prix zijn comeback nieuw leven inblazen. “Ik hoop dat vanaf Frankrijk het kampioenschap echt begint voor mij”, laat hij weten. Alonso weet hoe het is om te winnen in Frankrijk. In zijn afwezigheid van Formule 1 won hij de 24 uur van Le Mans in 2018 en 2019. Op het circuit van Paul Ricard startte hij echter nog maar één keer eerder in de Formule 1.