Red Bull staat voor het eerst sinds 2013 bovenaan het constructeurskampioenschap, maar met nog achttien races te gaan is nu de doelstelling om die plek vooral vast te houden. In Bakoe mag de renstal zijn positie voor het eerst verdedigen. Coureurs Max Verstappen en Sergio Pérez blikken vooruit.

“Niemand is perfect of staat ooit stil in deze sport”, zegt Verstappen in de Red Bull preview voor Bakoe. De kersverse leider in het kampioenschap vindt dat de eerste plaats bewijs is voor de goede seizoenstart van Red Bull. “Tot dusver hebben wij de kleinste fouten gemaakt”, zegt hij. “Maar we moeten blijven pushen en onszelf verbeteren.”

Verstappen is uiteraard blij met zijn eerste overwinning in Monaco, maar was op donderdag alle behalve tevreden. “We worstelden in de vrije trainingen”, vertelt hij. “Maar het team heeft heel hard gewerkt om te zorgen dat de auto zaterdag een stuk beter was.” Verstappen looft Red Bull voor het harde werken en de goede data-analyses die zijn RB16B uiteindelijk zo competitief maakten.

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

Pérez finishte net buiten het podium in Monaco. Perez gekwalificeerde zich als negende en vertrok van P8 door het wegvallen van Charles Leclerc. Een vierde plek in Monaco is daarmee een knappe prestatie. “Ik ben blij dat we nog een goed resultaat hebben behaald”, zegt Pérez. “Vooral omdat we hier zaterdag slecht kwalificeerden.”

In Monaco is inhalen uitzonderlijk moeilijk. Toch heeft Perez in de race maar liefst vier posities gewonnen. “Weten wanneer je moet pushen en wanneer niet”, is volgens de Red Bull-coureur de sleutel tot Monaco. “Het is mentaal heel zwaar”, voegt hij toe. “Het is moeilijk de auto uit de muur te houden als je zo op de limiet zit.”

Beide coureurs kijken ernaar uit om de eerste plek van het team komende week te verdedigen. Verstappen heeft echter nog zijn bedenkingen bij Bakoe. “Het is niet mijn favoriete circuit”, geeft hij toe. De Nederlander heeft wel een missie in Azerbeidzjan. “Ik stond hier nog nooit op het podium. Dus laten we dat veranderen.”

Credit: ©Peter van Egmond

Pérez stond al twee keer op het podium in Bakoe. De teamgenoot van Verstappen lijkt zich beter te kunnen vinden op het stratencircuit. Voor hem is zaterdag de prioriteit komend weekend. “Ik hoop dat we een goede kwalificatie neer kunnen zetten”, zegt de Mexicaan. “We hebben al gezien dat we tijdens de race snel genoeg zijn.”

Voor Verstappen en Pérez is de plek bovenaan de ranglijst geen reden om nu iets te veranderen. “Het maakt niet uit waar we nu staan”, zegt Pérez. “Het maakt uit waar we aan het eind van het seizoen staan.” Ook Verstappen rekent zich niet rijk: “We moeten hier aan het eind van de laatste race staan.” De strijd is nog lang niet gestreden, denkt hij. “Ik verwacht dat Mercedes in Bakoe een sterke comeback zal maken.”