Fernando Alonso kijkt uitermate tevreden terug op zijn kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Spaanse coureur van Aston Martin finishte in Jeddah op de derde plaats, maar mag zondag – door de gridstraf van de als tweede geëindigde Charles Leclerc – naast Sergio Pérez vanaf de eerste startrij vertrekken.

Alonso was al het hele weekend vooraan te vinden en wist zich ook in de drie sessies van de kwalificatie in de kijker te rijden. In Q2 was hij zelfs de snelste, maar in het beslissende deel van de kwalificatie moest hij met een setje rode banden minder, Pérez en Leclerc voor zich dulden. Die laatste start morgen echter tien plaatsen naar achteren en dus schuift Alonso een plekje op naar de eerste startrij. “We hebben tot dusverre een prima weekend”, aldus de tweevoudig wereldkampioen direct na de kwalificatie. “De kwali was in Bahrein een zwak punt voor ons, maar vandaag presteerde de auto erg goed over één rondje. Dat belooft wat voor morgen. Charles heeft een straf dus we beginnen vanaf de eerste rij en dat is geweldig.”

Lees ook: Pérez profiteert van malheur Verstappen en pakt pole in Saoedi-Arabië

De Aston Martin bleek in Bahrein al over een goede race pace te beschikken en ook in Saoedi-Arabië – een totaal ander circuit – ziet het er goed uit, denkt Alonso. “We kwamen met wat vraagtekens naar Jeddah. Uiteraard deden we het goed in Bahrein, maar we hebben daar ook onze wintertest gehad. We hebben de auto op geen enkel ander circuit kunnen testen, dus het was fijn om te zien dat we ook hier in Jeddah goed voor de dag komen. Om ook hier competitief te zijn is een enorme opluchting voor het team.”

En dus kijkt Alonso met vol verwachting uit naar zondag. “Onze long run op vrijdag werd onderbroken door wat verkeer, maar de auto voelde erg goed aan. De wagen zou op zondag – tijdens de race – beter moeten zijn dan op zaterdag over één rondje, dus dat we op de voorste rij starten is erg goed.” De race begint zondag om 18:00 uur Nederlandse tijd.

