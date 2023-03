Voor de tweede keer in zijn carrière start Sergio Pérez een Grand Prix vanaf poleposition. De Mexicaan was – net als vorig jaar – de snelste in de kwalificatie voor de GP van Saoedi-Arabië, voor Charles Leclerc en Fernando Alonso.

Max Verstappen kwam op het Jeddah Corniche Circuit niet verder dan een vijftiende plek nadat zijn RB19 er in Q2 met een kapotte aandrijfas mee ophield. Nyck de Vries start de race vanaf de achttiende stek.

Merkwaardige schuiver

De Vries zorgde direct nadat de lichten op groen gingen voor een kortstondige gele vlag. De Nederlander, die niet in actie was gekomen tijdens de laatste vrije training, had een merkwaardige lock-up van zijn achterwielen en ging hard in de rondte. Hij wist echter uit de muur te blijven en kon terugkeren naar de pitstraat.

VIDEO: Nyck de Vries spint tijdens kwalificatie

Logan Sargeant was de eerste coureur met een tijd op de borden: 1:29.721. Die tijd werd hem echter direct weer afgenomen wegens het overschrijden van de track limits. Nadat achtereenvolgens Leclerc en Nico Hülkenberg kortstondig de tijdenlijst aanvoerden, was het al gauw Verstappen die de orde herstelde met een snelste tijd van 1:28.761.

Voor Lando Norris zat de sessie er vrij snel op. De coureur van McLaren raakte in bocht 27 met zijn linker voorwiel de binnenkant van de muur en moest met een verbogen wielophanging terug naar de garage. Ook Fernando Alonso had even een momentje, maar de ervaren Spanjaard wist zijn auto heel te houden en kon door. Sargent zorgde tegen het einde van de sessie nog kort voor een gele vlag, maar ook hij wist zijn auto ondanks een megaschuiver brokken te voorkomen. Aan het einde van de sessie waren het Sargeant, Norris, De Vries, Alex Albon en Yuki Tsunoda die afvielen.

Verstappen valt stil

Valtteri Bottas en Guanyu Zhou gingen als eerste coureurs de baan op voor het tweede deel van de kwalificatie. Echt snelle tijden wist het Alfa Romeo-duo niet te noteren. Wel snel waren beide Aston Martin-coureurs Alonso en Lance Stroll die na een minuut of vijf fier de ranglijst aanvoerden. Verstappen ondertussen reed langzaam in de rondte en meldde in eerste instantie een motorprobleem over de boordradio. Niet veel later zei hij dat hij “nauwelijks kon schakelen.” De Nederlander keerde noodgedwongen terug naar de garage waar al snel bleek dat het over en uit was. “We zullen de auto uit elkaar halen, we willen de oorzaak weten”, liet Verstappen in een eerste reactie weten. “Het is niet iets waar ik me zorgen over maak, al mag het niet gebeuren. Dus we moeten het goed analyseren.”

VIDEO: Noodlot treft Max Verstappen in Q2 van kwalificatie

Vooraan was het Alonso die zijn snelste tijd niet meer in gevaar zag komen, terwijl het achteraan – naast Verstappen – einde oefening was voor Bottas, Kevin Magnussen, Zhou en Hülkenberg.

Stuivertje wisselen

In het derde en beslissende deel van de kwalificatie werd het een vierstrijd tussen Alonso, Leclerc, Pérez, en George Russell. Die laatste zat er goed bij, maar meldde dat hij zijn Mercedes mogelijk had beschadigd op een kerb. Tot een verbetering van zijn op dat moment vierde tijd kwam het dan ook niet. Wat verder naar achteren was het Oscar Piastri – die zich verrassend had weten te plaatsen voor Q3 – die geen vuist kon maken tegenover de veel sterkere en ervarenere concurrentie. Uiteindelijk was Pérez de snelste voor Leclerc en Alonso. Omdat Leclerc wegens het wisselen van de control electronics aan boord van zijn SF-23 een gridstraf krijgt, schuift Russell op naar P3.

Uitslag kwalificatie Grand Prix van Saoedi-Arabië

F1.com