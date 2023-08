Fernando Alonso hoopt in de tweede helft van het jaar zijn prestaties van het begin te evenaren. De Aston Martin presteert niet meer zo goed als aan het begin, en Alonso hoopt dat snel op te lossen. In een interview met Grandprix.com blikt de Spanjaard terug op de eerste helft van zijn eerste seizoen bij Aston Martin.

Het leek bijna een sprookje aan het begin van het seizoen. Na jaren te worstelen in het middenveld stond Alonso in de eerste race van het jaar meteen op het podium. In de daaropvolgende vijf races wist de Aston Martin-coureur nog vier podiumplekken te behalen. Er werd zelfs gesproken over een mogelijke overwinning van de Spanjaard dit seizoen. Maar langzaamaan zakte Aston Martin steeds verder terug in de rangorde. Een logische vraag dus of Alonso verbaasd is met deze ontwikkeling.

“Een beetje wel ja”, erkent de Spanjaard. “We hadden wel verwacht dat het lastiger zou zijn op Silverstone, maar we dachten sterker te kunnen zijn in Budapest. Dat bleek niet zo te zijn. We moeten nu vooral ontdekken waarom de auto slechter presteert dan aan het begin van het jaar. De start was geweldig, echt een droomstart. We staan derde bij de constructeurs, boven Ferrari. Ik sta derde bij de coureurs, nek aan nek met Hamilton. Dat hadden we voorafgaand aan het seizoen nooit kunnen bedenken.”

Ontwikkelingsrace

De upgrades die Mercedes meebracht naar Spanje zorgden ervoor dat de Duitse renstal flinke vooruitgang boekte. Een paar races later katapulteerde McLaren zichzelf ineens naar het podium met een serie upgrades. De veranderingen bij Ferrari zijn minder drastisch, maar ook dat team heeft hier en daar een stapje vooruit gezet. In dat alles lijkt Aston Martin achtergebleven te zijn in de ontwikkelingsrace.

“Het is moeilijk te zeggen of we die wedstrijd verliezen”, analyseert Alonso. “Iedere race hebben we weer nieuwe vragen wat dat betreft. In Oostenrijk was Hülkenberg ineens vierde in de kwalificatie. Dat had niemand verwacht. Op Silverstone was Williams heel erg snel, dat verraste iedereen. In Hongarije was Alfa Romeo weer heel snel in de kwalificatie, dat verraste iedereen. Maar uiteindelijk balanceert het zichzelf weer uit in de race en eindigen de topteams vooraan. Wij zitten nu helaas achteraan in die groep, en we moeten proberen weer vooraan die groep te komen.”

