Fernando Alonso heeft geen goed woord over voor de ‘onaanvaardbare’ betrouwbaarheid van de Alpine na zijn vierde uitvalbeurt van het seizoen. Hij heeft door die tegenvallende betrouwbaarheid naar eigen zeggen ’60 punten verloren’.

Na een sterke kwalificatie vertrok Alonso van de vijfde plek op het Marina Bay Street Circuit. Voor de race droomde hij nog van een podium in zijn 350ste Grand Prix, maar zo liep het niet. De Spanjaard verdedigde voor wat hij waard was tegen Max Verstappen, maar motorproblemen gooiden roet in het eten.

Het was de vierde uitvalbeurt van Alonso dit seizoen, zijn derde door een mechanisch probleem. “Ik heb dit jaar 60 punten verloren door mechanische problemen en dat is onaanvaardbaar”, beklaagt Alonso zich. “Ik ben erg blij met mijn prestaties, we hadden hier een mooi resultaat kunnen behalen. Dat maakt me des te bozer dat we zijn uitgevallen.” Het kwam voor hem bovendien als een verrassing. “Er was geen waarschuwing. Er klonk plots een lelijk geluid achter.”

Door de dubbele uitvalbeurt van Alpine heeft McLaren nu de vierde plek bij de constructeurs in handen. Alonso baalt daarvan, ook omdat Alpine met die misgelopen 60 punten ‘op het niveau van Mercedes’ zou zitten. “Ik troost me alleen al met de gedachte dat ik op topniveau rijd”, aldus de Spanjaard.

Voor teamgenoot Esteban Ocon was het ook een weekend om te vergeten. De Fransman strandde verrassend genoeg in Q1 en ook hij kon vroegtijdig uitstappen door motorproblemen. Bij Alpine vermoeden ze dat beide coureurs hetzelfde probleem hadden. “Er kwam ineens witte rook van achter en ik hoorde in die ronde al iets luider worden. Het was een frustrerende dag voor ons”, aldus Ocon.

Foto: Motorsport Images