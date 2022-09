Esteban Ocon vindt dat hij niet genoeg waardering krijgt voor zijn prestaties bij Alpine, waar hij tegen Fernando Alonso strijdt. Ocon stelt dat enkel Lewis Hamilton het beter deed dan hij in dat gevecht tegen Alonso.

Ocon kreeg al vroeg een contractverlenging bij Alpine, waardoor hij tot en met 2024 zeker is van zijn zitje bij de Franse renstal. Daar staat hem met het aanstaande vertrek van Fernando Alonso naar Aston Martin een andere taak te wachten. Ocon moet vanaf 2023 Alpine gaan leiden en hoewel hij het vertrouwen van het team geniet, geldt dat niet altijd zozeer voor de fans.

Volgens Ocon wordt hij van buitenaf ondergewaardeerd. “Ik lees niet alles wat over mij gezegd wordt, maar ik hoop dat als ik iets goed doe, het ook op die manier gemeld wordt en dat anderen daardoor een idee kunnen krijgen”, zegt Ocon tegen Motorsport.com. “Maar het is waar dat er mensen zijn die tegen me zeggen dat ze mijn kwalificatie op Spa-Francorchamps niet hebben opgemerkt, of mensen die zegge dat ze vergeten zijn dat ik vorig jaar won.”

Lees ook: Alpine geeft ‘plan van honderd races’ niet op na vertrek Alonso en Piastri

Ocon geeft toe dat hij dat ‘een beetje vreemd’ vindt. “Uiteindelijk staat Fernando 9-7 voor in het kwalificatieduel, maar ik heb meer punten in de tussenstand”, doelt de Fransman op zijn 66 punten ten opzichte van de 59 van Alonso. “Kijken we naar het kwalificatieduel van vorig jaar, dan zien we dat het gelijkspel was: 11-11.”

“Als je naar Fernando’s carrière kijkt, dan was Lewis de enige die op zijn niveau kwam”, voegt Ocon toe. “Alle anderen hebben het niet beter gedaan dan ik. Ik voel persoonlijk dat ik het goed doe, ja. Het is dan dus een beetje vreemd om dan te zien dat er van buitenaf anders over gedacht wordt”, besluit de Alpine-coureur.