Fernando Alonso stelt dat het ‘heel moeilijk’ wordt voor de teams om het eens te worden over een oplossing voor het porpoising, mede omdat hij er in de Alpine weinig last van heeft.

Veel coureurs klaagden in Azerbeidzjan over porpoising op het start/finishgedeelte. Met name Lewis Hamilton liet duidelijk merken dat het niet fijn was en stapte ook moeizaam uit de auto. Na de race gaf Mercedes-teambaas Toto Wolff aan dat bijna alle coureurs het erover eens waren dat porpoising een echt probleem is waar een oplossing voor gevonden moet worden. Bijna, want alleen Fernando Alonso zou volgens Wolff gezegd hebben dat het porpoising meevalt.

Waar de Mercedessen dus flink stuiterden, had Alonso daar in de Alpine een stuk minder last van. Daarom denkt de tweevoudig wereldkampioen ook niet dat de teams het snel eens zullen worden over een oplossing.

“Onze auto is redelijk goed in het beheren van het stuitereffect van de auto’s van dit jaar”, zegt Alonso. “Ik voelde het niet te veel in Bakoe en we waren meer gefocust op het beheersen van bandendegradatie, vooral van de achterbanden. Het zal op elk circuit anders zijn. Het was bijvoorbeeld in Jeddah erg soepel, net als in Australië. Niemand zei daar iets. Het wordt heel moeilijk voor alle teams om het eens te worden over verandering”, denkt de Spanjaard.

In Azerbeidzjan verbrak Alonso een record: hij heeft namelijk de langste carrière in de Formule 1 als coureur. Tussen zijn eerste en meest recente Formule 1-race zat 21 jaar, drie maanden en acht dagen. “Ik ben blij dat ik deze mijlpaal in de Formule 1 heb bereikt. Ik denk dat 21 jaar in de koningsklasse van elke sport, of het nu autosport, basketbal of wat dan ook is, een geweldige prestatie is. Het vereist veel passie, zelfdiscipline en opoffering door de jaren heen, maar het is het allemaal waard.”