Fernando Alonso mag volgende maand veertig kaarsjes uitblazen, maar aan stoppen in de Formule 1 wil hij nu vlak na zijn comeback nog zeker niet denken. De Spanjaard heeft nog een contract tot eind 2022, maar als het aan hem ligt rijdt hij ook in 2024 nog naast Esteban Ocon.

Alonso keerde dit jaar terug in de Formule 1 na een sabbatical van twee jaar. De Spanjaard nam in 2018 afscheid van McLaren in een emotionele laatste race in Abu Dhabi, al hield hij de deur voor een terugkeer altijd op een kiertje. Hij ligt vast bij Alpine tot eind 2022.

Onlangs maakte Alpine bekend het contract van Ocon te verlengen tot en met 2024. In dat jaar zal Alonso de 43 aantikken, maar dat is voor hem slechts een getal. “De kans is groot dat ik hier dan nog ben, als zijn teamgenoot”, zegt Alonso in gesprek met het Spaanse AS.

Lees ook: Alonso over wisselvallig Alpine: ‘Betere racepace dan Ferrari’

Het seizoen begon wat stroef voor de tweevoudig wereldkampioen, maar hij lijkt steeds beter in het ritme te komen. In Azerbeidzjan imponeerde hij door bij de herstart zichzelf een weg naar de zesde plaats te vechten, vorige week in Frankrijk kwam hij als achtste over de streep. Hij staat door die resultaten inmiddels voor zijn teamgenoot in de tussenstand. Het gat bedraagt vijf punten. Toch wil hij niet té geobsedeerd worden door de onderlinge strijd.

Foto: Motorsport Images

“Om binnen de seconde te eindigen van mijn teamgenoot in drie races, dat voldeed wel aan mijn verwachtingen”, vertelt Alonso. “Maar het werd misschien een obsessie dat ik voor hem moest eindigen om het als een goed weekend te bestempelen. Als ik dan achter hem eindigde, was het een slecht weekend. Ik had dus het gevoel dat het wel de goede kant op ging met dit seizoen, en dat gaat het nog steeds. Ook al is de publieke perceptie veranderd, voor mij is er niet veel veranderd. Er zijn nog wat dingen die ik kan verbeteren, maar ik ben blij met hoe mijn terugkeer tot nu toe is verlopen”, aldus de Spanjaard.

Alonso gaf bij zijn afscheid destijds aan dat hij enkel wilde terugkeren in de Formule 1, als dat zou zijn bij een competitief team. Kortom, hij wilde weer terugkeren op het podium en het liefst de hoogste trede. Maar of hij ook echt weer een race zal winnen? “Ik weet het niet. Ik heb dat niet als absolute doel gesteld, dat hoef ik niet te bereiken. Als ik op zondag mijn vizier dichtklap, dan denk ik dat dit dé zondag is dat ik ga winnen. Ik weet dat het onmogelijk is, maar ik ga wel de race in met die mentaliteit. Als alles volgend jaar op zijn plaats valt en het veld dichter bij elkaar zit, kunnen we misschien wel van meer dromen. Misschien ook niet. Als we dat niet bereiken, dan is dat ook geen teleurstelling. Ik zou dan proberen te verbeteren en vooruitgang te boeken voor 2023”, aldus Alonso.