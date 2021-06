Fernando Alonso denkt niet dat er na zeven races grote veranderingen zullen komen voor Alpine, maar is nog niet bereid de hoop op een betere klassering van zijn team dit seizoen op te geven.

Vorig jaar, toen Alpine nog door het leven ging als Renault, sleepte het team 181 punten binnen, waarmee het tot het einde van het seizoen zicht bleef houden op de derde plek in het constructeurskampioenschap. Dit jaar staat het team echter zevende na zeven races te hebben gehad. Alpine verzamelde tot op heden slechts 29 punten. Concurrenten McLaren en Ferrari hebben er respectievelijk 110 en 94. Alonso denkt dat het moeilijk zal worden beide teams nog uit te dagen, maar sluit niets uit.

“Ik denk dat McLaren en Ferrari vanaf de eerste race sterker waren”, wordt Alonso geciteerd door GP Fans. “Ik denk niet dat we in de positie zijn om het hen lastig te maken, maar je weet maar nooit.” De wereldkampioen van 2005 en 2006 ziet wel degelijk kansen voor Alpine. “In Portugal zagen we dat we een betere racepace hadden dan Ferrari en in Frankrijk ook. Er zijn een aantal circuits die je wat hoop geven, maar ik denk dat het een uitdaging gaat worden.”

Geen veranderingen

Maar als zevende zijn niet McLaren en Ferrari die de directe concurrenten van Alpine. “Op dit moment staan ​​we achter Aston Martin en AlphaTauri”, zegt Alonso. “Zij zijn ook erg sterk, dus het wordt interessant.” Volgens de Spanjaard zal zijn team consistenter moeten worden om in de ranglijst te kunnen klimmen. “We zijn een beetje te fluctuerend geweest, vooral in Bakoe en Monaco. We willen overal mee kunnen doen en zo consistent mogelijk zijn.”

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

Alonso verwacht geen wonderen meer van Alpine dit seizoen. Met het oog op de nieuwe regelementen van 2022, zal zijn team geen significante veranderingen maken aan de A521. “En zelfs zonder de auto’s van 2022 kan ik me geen kampioenschap herinneren dat het te veel veranderde na dit stadium van het seizoen”, zegt hij. “Ook al zien we in de vrije trainingen soms verschillende teams bovenaan staan, dan komen we aan in de kwalificatie en zijn alleen Mercedes en Red Bull aan het vechten voor polepositions. Dan pas komen de McLarens, Ferrari’s, Alpine soms, en [Pierre] Gasly.”

Na zeven races vreest Alonso dat hij al weet hoe de rest van het jaar eruit zal zien: “Tijdens de kwalificatie zullen we vechten voor Q3, denk ik. Ergens tussen de achtste en de twaalfde plaats. En in de race moeten we proberen punten te pakken.” Maar kansen op beter kunnen zich altijd voordoen, weet de veteraan. “Er zijn altijd verschillende races, safetycars, kansen zoals in Bakoe een paar weken geleden”, zegt hij. “En in die gevallen moeten we het resultaat maximaliseren.”