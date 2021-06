Na het succes in Frankrijk blikt Red Bull vooruit naar de thuisrace in Oostenrijk. Max Verstappen en Sergio Pérez zitten vol zelfvertrouwen na de reeks goede resultaten, maar weten ook dat ze in Stiermarken niets cadeau gaan krijgen.

Op het Circuit Paul Ricard was Verstappen niet te stoppen. Met poleposition, de snelste raceronde én de overwinning verbaasde hij vriend en vijand op het circuit dat eerder weinig succes bracht voor Red Bull. “Het was een geweldig weekend”, blikt Verstappen terug. “Mercedes is hier zo sterk geweest in het verleden, maar we zien dat ieder raceweekend weer anders is.” Volgens de Nederlander geeft het succes in Frankrijk des te meer aan dat er geen garanties zijn in de Formule 1. “Je weet nooit waar je staat totdat je de baan op gaat. Je weet niet wat de anderen kunnen. We hadden dit resultaat niet verwacht, wat het nog beter doet voelen.”

Lees ook: Pérez: ‘Staat nergens dat ik niet met Max mag vechten’

Maar juist omdat ieder weekend anders is, weet Verstappen dat Red Bull tijdens de thuisrace op de Red Bull Ring niet achterover kan leunen. “We moeten de auto daar weer goed afstellen en goed anticiperen op de omstandigheden”, legt Verstappen uit. “Ik verwacht zeker dat het weer dicht op elkaar zal zitten. We zullen het weten als we er zijn, maar hopelijk kunnen we twee hele goede weekenden hebben.”

(Photo by Andy Hone / LAT Images)

Verstappens teamgenoot Pérez pakte in Frankrijk voor het eerst in zijn carrière een tweede opeenvolgende podiumplek. “Ik ben nog steeds aan het leren en progressie aan het maken, maar alles gaat de goede kant op”, zegt de Mexicaan die duidelijk zijn draai heeft gevonden bij Red Bull. “Als team hebben we heel goed samengewerkt in Frankrijk. We hebben de strategie laten werken en nu moeten we het gewoon volhouden.”

Lees ook: Tijdschema GP Stiermarken: Alle sessies van de eerste Grand Prix in Oostenrijk

Zowel Verstappen als Pérez kijkt uit naar de race in Oostenrijk. “Het voelt natuurlijk als een thuisrace”, zegt Verstappen. “We hebben hier goede resultaten geboekt op de Red Bull Ring, maar je hebt geen garanties.” Voor Pérez is het vooral fijn twee Grand Prix-weekenden op hetzelfde circuit te hebben. “Ik denk dat het me veel zal helpen om meer ervaring in de auto te krijgen”, legt hij uit.

Beide coureurs hebben er na de zege in Frankrijk in ieder geval het volste vertrouwen in dat Red Bull weer het maximale uit de RB16B zal halen in Oostenrijk. “Iedereen is supergemotiveerd. We zullen dit momentum voortzetten om ons potentieel in de komende races te maximaliseren”, zegt Pérez. Verstappen is zijn team dankbaar voor al het goede werk dat zij leveren. “Iedereen op het circuit en in de fabriek werkt keihard en nu moeten we gewoon blijven pushen om dit jaar meer races te winnen.”