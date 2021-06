Viervoudig wereldkampioen Alain Prost weet hoe het is om terug te keren in de Formule 1 na een tijdje afwezig te zijn geweest. De Fransman is dan ook niet verrast dat Fernando Alonso nog wat tijd nodig heeft om op de top van zijn kunnen te presteren.

Prost nam na 1991 een tussenjaar weg van de Formule 1. In 1993 keerde hij terug in de sport met Williams. Dat jaar werd hij voor de vierde keer in zijn carrière wereldkampioen, waarna hij besloot definitief een punt achter zijn loopbaan te zetten. Tegenwoordig is Prost adviseur bij het Alpine Formule 1-team. Te gast bij de F1 Nation Podcast, praat hij over zijn eigen terugkeer en legt hij uit waarom Alonso meer tijd moet krijgen om comfortabel te worden met de auto.

“Toen ik terugkeerde in Portugal, vroeg ik me af waarom ik terug was gekomen”, vertelt Prost. “Het was fysiek en mentaal een enorme schok.” De Fransman legt uit dat er spieren en andere fysiologische dingen zijn die je niet kunt trainen buiten een Formule 1-auto. “Ik was echt ongelooflijk fit. Ik had een lichaamsvetpercentage van slechts 5%. Maar toen ik in september in echt goede conditie aankwam om de Formule 1-auto te testen, voelde ik me helemaal verloren”, zegt hij. “Dat betekent dat alles wat je buiten de auto doet belangrijk is, maar het is niet zo belangrijk als al het werk binnen in de Formule 1.”

De Franse wereldkampioen is dan ook niet verbaasd dat Alonso bij Alpine nog niet heeft kunnen laten zien wat hij in huis heeft. “Het kost tijd. In de simulator gaat het goed, maar het gaat erom hoe hij zich in de auto voelt”, zegt hij. “Het is de fysiologie, de maag, het hele lichaam, het gezichtsvermogen, het hoofd. En vergeet niet dat hij ook dat fietsongeluk had. Je weet niet wat voor effect dat zou kunnen hebben, dus ik was een beetje bezorgd.”

Volgens Prost zal Alonso vanzelf weer wennen aan de Formule 1. “Hij wordt steeds beter, maar is naar mijn mening nog niet helemaal op zijn best”, zegt de adviseur. “Hij weet dat en we verwachten dat hij het al beter zal doen tijdens de Grand Prix van Frankrijk.”