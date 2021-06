Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso geniet meer van zijn Formule 1-comeback dan hij vooraf had gedacht. Dit ondanks dat de resultaten er nog niet zijn.

“Dat is, denk ik, een kwestie van tijd”, zegt Alonso over het uitblijven van echt klinkende resultaten. Volgens Alonso zijn hij en Alpine echter druk doende om ‘alles op hun plek te zetten’, dus hij maakt zich naar eigen zeggen ook niet te veel zorgen om zijn performance.

“Als ik kijk naar hoe happy ik ben en wat mijn gevoelens bij mijn comeback zijn, is het echter beter dan gedacht”, zegt Alonso. “Ik geniet echt enorm van elk raceweekend en het rijden”, vervolgt de 39-jarige Spanjaard, die er twee jaar tussenuit is geweest. “Zozeer zelfs, dat ik het echt mis als we een weekend zonder Grand Prix hebben.”

“Dat er straks drie races op rij aan komen, vind ik dus super fijn.” Dat is dan natuurlijk na de race in Azerbeidzjan van dit weekend, als er van 20 juni tot en met 4 juli één race in Frankrijk en twee in Oostenrijk op het programma staan. “Ik ben dol op dat soort back-to-backs.”

Alonso in actie in Monaco.

Alonso zal er in die raceweekends vooral op hopen zijn kwalificatievorm op zaterdag te verbeteren. Daar schort het immers nog aan, volgens hem. “Ik ben happy met hoe mijn races op zondag gaan, maar niet met mijn zaterdagen. Ik heb op zaterdag nog wat om aan te werken, vooral wat betreft het aan de praat krijgen van de banden.”

