Het Franse Alpine rijdt komend weekend zijn eerste thuisrace op het circuit van Paul Ricard sinds Renault besloot een nieuwe vlag te voeren voor het Formule 1-team. Met Franse fans op de tribune en extra gasten vanuit de Renault Groep uitgenodigd als VIP, zijn de verwachtingen hooggespannen.

De Franse Alpine-coureur Esteban Ocon heeft er vooral veel zin in. “Het voelt als zo lang geleden dat ik mocht starten in mijn thuis-Grand Prix in Frankrijk. Ik ben er helemaal klaar voor en kijk ernaar uit om dat dit weekend weer te doen”, zegt hij. Vorig jaar werd de Grand Prix van Frankrijk geannuleerd vanwege de coronapandemie. In 2019 had Ocon geen stoeltje weten te bemachtigen in de Formule 1. Zijn enthousiasme is dus goed te verklaren.

Zijn teamgenoot Fernando Alonso kijkt ook uit naar komend weekend, al zij het in iets minder mate. “Ik geniet er altijd van om in Frankrijk te racen”, zegt de Spanjaard die met Renault twee keer wereldkampioen werd. “Ik heb in dit land goede resultaten behaald in de Formule 1 en in andere motorsportcategorieën. Maar Paul Ricard is eigenlijk een circuit dat ik niet zo goed ken, aangezien ik hier maar één keer in de Formule 1 heb geracet.” In 2018 viel Alonso tijdens de race in Frankrijk uit.

Beide mannen snappen dat de verwachtingen hoog zijn. “Ik denk dat iedereen in het team smacht naar een goede race op eigen grond”, zegt Ocon. Uitvoerend directeur Marcin Budkowski merkt de extra aandacht ook. “Er zijn meer fans die ons steunen op de tribunes en ook VIP’s en executives van de Renault Groep. We voelen dus meer druk om te presteren”, zegt hij. “Maar zodra het raceweekend begint, is iedereen erop gefocust om het maximale uit de auto, de coureurs en het hele team te halen, zoals we bij elke race doen.”

Alonso hoopt dat hij de fans op de tribunes kan voorzien van een spektakel. “De baan heeft enkele kleine aanpassingen gekregen om het racen te verbeteren”, zegt de Spanjaard, die verwacht dat de mensen niet teleurgesteld zullen zijn. “Het circuit heeft nogal wat hogesnelheidssecties en bocht 10 wordt leuk in deze moderne Formule 1-auto’s.” Ocon is van plan hoofdzakelijk zelf te gaan genieten: “Het is Zuid-Frankrijk, mooi weer, fans op de tribunes en de snelste auto’s ter wereld… ik kan niet wachten!”