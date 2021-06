Vuur en Romain Grosjean, het is een aparte combinatie. De Fransman ontsnapte eind 2020 op miraculeuze wijze – en met hulp van de marshals en het medische team – aan de dood toen zijn Haas F1-bolide bij een crash in een vuurbol veranderde. In de Indycar Series trad Grosjean zondag zelf op als brandweerman toen zijn auto vlam vatte.

Grosjean, die zichzelf wel eens quasi-gekscherend The Phoenix noemt door hoe hij op 29 november 2020 aan de dood ontsnapte en vervolgens uit de as herrees, heeft na zijn Formule 1-exit de wijk genomen naar de Indycars. In de race van zondag in Detroit viel Grosjean daarbij in de slotfase uit, en weer waren de vlammen niet ver weg.

Hoewel zijn uitvalbeurt bij lange na niet zo spectaculair was als zijn horrorcrash in Bahrein van vorig jaar, liet Grosjean zien in elk geval niet bang te zijn voor vuur. Nadat zijn remmen in de fik vlogen, sprintte hij naar een baanpost toe om een brandblusser te halen en zelf voor brandweerman te spelen.

Nadat de marshals hem duidelijk maakten dat dit toch echt hún werk is, liet Grosjean de professionals hun werk doen. Zijn dappere optreden leverde Grosjean – die flinke brandwonden opliep bij zijn crash in Bahrein – een shirt van de Detroit Fire Department op, de brandweer van Detroit. “Wat kan ik zeggen, ik geef om mijn auto’s”, twitterde hij nog.

