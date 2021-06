Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout heeft zijn podium uit race één in Detroit geen mooi vervolg kunnen geven. In race twee op Belle Isle zat het de Nederlander tegen en finishte hij slechts als achttiende. Pato O’Ward won de wedstrijd.

Van Kalmthout zat er na een sterke kwalificatie bij de start nog goed bij, op plek drie. Tijdens de vroege neutralisatie na de start – nodig na een botsing en crash van ex-Formule 1-coureur Max Chilton – ging hij gelijk naar de pits om zijn zachte rode banden voor de meer duurzame zwarte banden in te wisselen.

Bij de herstart zat Van Kalmthout in de drukte en kort daarop botste hij met Marcus Ericsson – de winnaar van race één in Detroit. Van Kalmthout liep een lekke band op en viel ver terug. Hoewel hij Scott McLaughlin nog wel knap inhaalde, moest hij als straf voor te langzaam aansluiten tijdens een neutralisatie drie man er langs laten en finishte op P18.

Inhaalrace O’Ward

Vooraan het veld mocht Josef Newgarden zich lang de koploper noemen. Laat in de race was echter weer een neutralisatie nodig toen Romain Grosjean zijn auto parkeerde. De Fransman – vorig jaar in Bahrein nog betrokken bij een vurige horrorcrash – verrichte nota bene zelf nog wat bluswerkzaamheden nadat zijn remmen vlam vatten.

Bij de laatste herstart zag O’Ward zijn kans schoon. De Mexicaan van McLaren was eerder in de race van de zestiende naar de vijfde plek gestormd en maakte daarna korte metten met Graham Rahal, Alex Palou en Colton Herta, alvorens de leiding en de zege af te pakken van Newgarden. Achter dit duo finishte Palou als derde.

