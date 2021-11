Fernando Alonso voert momenteel het klassement van de meeste inhaalacties van het seizoen aan, maar dat is niet wat de Spanjaard zou willen. Hij start liever meer vooraan om vervolgens een top drie te pakken, dan in het middenveld veel in te halen.

Dit seizoen introduceerde de Formule 1 halverwege het seizoen een nieuwe prijs: de – gesponsorde – award voor de meeste inhaalacties in het seizoen. Een lange tijd stond Sebastian Vettel bovenaan, maar het is momenteel Fernando Alonso die de lijst aanvoert met 114 inhaalacties, twee meer dan Vettel. Een leuke prestatie, maar voor tweevoudig wereldkampioen Alonso heeft het weinig waarde.

“Ik zou liever verder vooraan starten en constant in de top drie eindigen”, zegt Alonso. “Op de zondag zijn we competitiever dan op de zaterdag, dat verklaart dit aantal wel. Ik moet even informeren naar wat de prijs is”, grapt Alonso.

Dat hij zoveel inhaalacties heeft, betekent in ieder geval wel dat hij een interessant seizoen heeft gehad. “In het middenveld is er meer actie, al zie je dat niet altijd op televisie”, aldus de Spanjaard. “Soms heb je leuke gevechten, soms ben je wat eenzaam. Zolang het circuit wat goede inhaalmogelijkheden biedt, is het leuk.”

Alpine staat nu op gelijke hoogte met AlphaTauri. De twee teams strijden om de vijfde plaats bij de constructeurs. Terwijl AlphaTauri de afgelopen races goed presteerde, grotendeels te danken aan Pierre Gasly, lijkt Alpine wat snelheid te zijn verloren. “Het is waar dat we sinds Austin wat meer moeite lijken te hebben in de race en kwalificatie”, erkent Alonso. “We hebben nog geen antwoorden. Brazilië was wat normaler. Hopelijk zijn de komende races wat beter.”

Om AlphaTauri te verslaan moet Alonso goed samenwerken met Esteban Ocon. “Dat is onze kracht ten opzichte van AlphaTauri”, stelt Alonso. “We moeten eerlijk zijn: zij zijn sneller. Zij zijn zelfs sneller dan Ferrari en McLaren. Maar onze kracht ligt op de zondag, met goed uitgevoerde races waarin we met beide coureurs punten pakken”, besluit de Spanjaard.