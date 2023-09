Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo rijden volgend jaar voor AlphaTauri. Dat is geen verrassing: enkel de bevestiging van het Formule 1-team ontbrak nog. Het zusterteam kiest voor ervaring in 2024, de goed presterende rookie Liam Lawson valt daardoor buiten de boot.

Het langere verblijf van Tsunoda betekent dat hij aan zijn vierde seizoen gaat beginnen bij AlphaTauri. De 23-jarige Japanner, sterk gelinkt aan Honda, is inmiddels een vaste waar bij de renstal uit Faenza. Voor Ricciardo betekent het contract van 2024 een verlenging van zijn rentree in de Formule 1. De Australiër (34) verving na tien Grands Prix dit jaar Nyck de Vries als coureur bij AlphaTauri.

Ricciardo op zijn beurt werd de afgelopen drie races vervangen door Liam Lawson. Die fungeert als stand-in nu Ricciardo herstellende is van een gebroken middenhandsbeentje. Lawson maakte indruk, scoorde in Singapore met een negende plaats zijn eerste punten van het seizoen.

Een stoeltje veroverde hij er (nog) niet mee. Een uitweg naar Williams daargelaten, lijkt een rol als reservecoureur van Red Bull voorlopig het hoogst haalbare voor hem in 2023.

Continuïteit

Met Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo kiest AlphaTauri voor continuïteit, liet teambaas Franz Tost weten in een persbericht waarin de renstal eerder op de dag in Japan de contractverlengingen van beide coureurs bevestigde. “Komend jaar is de technische regelgeving grotendeels onveranderd en daarom was het logisch om ook wat betreft ons rijdersduo voor continuïteit te gaan.”

Hij vervolgde: “Ik ben erg blij met de ontwikkeling die Yuki heeft doorgemaakt in de tweeënhalf jaar binnen ons team. De combinatie daarvan met de ervaring die Daniel heeft met het winnen van races geeft ons een van de meest competitieve rijdersduo’s op de grid in 2024.”

Tost had ook nog een paar bemoedigende woorden voor Lawson. Dat die door de keuze van AlphaTauri vooralsnog naast een stoeltje grijpt als vaste coureur in de Formule 1, is gezien zijn goede prestaties van de afgelopen weken wrang te noemen. Maar volgens Tost hoeft de jonge coureur uit Nieuw-Zeeland niet te wanhopen.

“Liam heeft op heel veel mensen indruk gemaakt met zijn prestaties in de afgelopen wedstrijden. Hij zal hoe dan ook het team helpen met het doorontwikkelen, maar dan in zijn rol als derde coureur. Ik ben er bovendien zeker van dat hij uiteindelijk ook een toekomst heeft in de Formule 1.”

