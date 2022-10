AlphaTauri en Red Bull hebben ‘alle Red Bull-junioren’ overwogen voor het Formule 1-zitje van Pierre Gasly, maar het ontbrak volgens AlphaTauri-teambaas Franz Tost aan ervaring. Zij moeten volgens Tost nog ‘een jaar of twee’ rijden in hun opstapklasse voordat zij een overstap kunnen maken.

Red Bull heeft flink wat talenten in haar opleidingsteam, maar geen van hen maakt volgend jaar de overstap naar de Formule 1. Dennis Hauger, Liam Lawson, Jehan Daruvala, Jüri Vips en Ayumu Iwasa worden in de Formule 2 gesteund door Red Bull terwijl in de Formule 3 Isack Hadjar, Jak Crawford en Jonny Edgar met Red Bull-steun rijden.

Onlangs gaf Red Bull-teambaas Christian Horner al aan dat Iwasa voor hem de positieve verrassing was, terwijl Formule 3-kampioen Hauger juist tegenviel. Omdat geen van hen echt uitblonk en klaar leek voor de Formule 1, keek AlphaTauri buiten het opleidingsteam van Red Bull.

Even hoopten zij op de komst van IndyCar-coureur Colton Herta, maar omdat hij niet genoeg punten heeft voor een superlicentie moest Red Bull verder zoeken. Na zijn indrukwekkende invalbeurt in Italië kwam plots Nyck de Vries in beeld als vervanger van Pierre Gasly, die naar Alpine vertrekt.

Dat AlphaTauri voor De Vries heeft gekozen, en niet een Red Bull-junior, heeft een reden volgens AlphaTauri-teambaas Franz Tost. “Alle Red Bull-junioren zijn in overweging genomen”, zegt Tost. “Je hebt Liam Lawson, Iwasa en Hauger in de Formule 2 en Hadjar in de Formule 3, maar zij missen allemaal nog ervaring. Zij moeten nog een jaar of twee in hun categorieën rijden en dan zien we wel wat de toekomst brengt”, aldus de Oostenrijker.