Red Bull heeft veel jonge talenten binnen het opleidingsteam, maar als Christian Horner dit jaar één uitblinker moest aanwijzen, dan is dat Ayumu Iwasa. De jonge Japanner maakt, net als Formule 3-coureur Isack Hadjar, indruk op de Red Bull-teambaas.

Het opleidingsteam van Red Bull is goed gevuld, van de Formule 4 tot aan de Formule 2. In de Formule 2 rijden Liam Lawson, Jüri Vips, Jehan Daruvala, Dennis Hauger en Ayumu Iwasa namens Red Bull, in de Formule 3 zijn dat Isack Hadjar, Jonny Edgar en Jak Crawford.

Vooralsnog lijkt de kans klein dat een van die coureurs volgend jaar al in de Formule 1 rijdt. Lawson, Vips en Hauger hebben met één raceweekend te gaan een matig seizoen achter de rug terwijl Daruvala met de vijfde plaats de best geklasseerde Red Bull-junior is in de Formule 2.

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft echter zijn ogen gericht op Iwasa, die momenteel negende staat. De 21-jarige Japanner is volgens Horner de uitblinker van het Red Bull-opleidingsteam. “Er zijn een paar jongens [om naar uit te kijken]”, zegt Horner in de Beyond the Grid-podcast. “Hadjar in de Formule 3 had dit jaar een geweldig debuutseizoen. Ik denk dat Iwasa in de Formule 2 de opvallendste coureur is geweest voor mij.”

“Dat zijn slechts twee jongens van het opleidingsprogramma”, vervolgt Horner. “Lawson had een moeilijk jaar, maar ook hij is een talent. Hauger was een beetje ondermaats in de Formule 2 na zo’n dominant jaar in de Formule 3, maar in hoeverre ligt dat aan hem? In hoeverre ligt het aan zijn materiaal?”

Horner is over het algemeen tevreden over het opleidingsteam van Red Bull, waar nog steeds flink geïnvesteerd wordt in jong talent dat uiteindelijk de Formule 1 moet bereiken. “We blijven investeren in de jeugd”, benadrukt Horner. “We hebben een aantal geweldige jongeren in het programma, helemaal vanaf het karten of de opstap naar de Formule 4 voor nu, naar boven toe. Wat Red Bull zo goed heeft gedaan, is deze jongens een kans geven, investeren in jong talent en kansen geven die ze anders niet hadden gehad”, besluit de Brit.