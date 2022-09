Red Bull-teambaas Christian Horner heeft onthuld dat zijn team enkele jaren geleden een kans heeft gehad om Oscar Piastri op te nemen in haar opleidingsteam. Horner baalt ervan dat het er niet van is gekomen.

Piastri was de hoofdrolspeler van het silly season. De Australiër was aangekondigd als vervanger van Fernando Alonso bij Alpine, maar maakte zelf bekend dat hij niet voor het team zou rijden. Na een besluit van FIA’s Contract Recognition Board was duidelijk dat Piastri voor McLaren mag rijden in 2023. Hij zal daar de teamgenoot worden van Lando Norris, waardoor Daniel Ricciardo plaats moet maken.

Piastri had een zeer sterke opmars richting de Formule 1. Hij werd kampioen in de Formule Renault, Formule 3 en Formule 2 en kwam al snel in de Alpine Academy terecht. Dat had zomaar anders kunnen lopen, onthult Red Bull-teambaas Christian Horner in de Beyond the Grid-podcast.

“Hij reed voor Arden in de Formule 4 en de Formule Renault, en was duidelijk een groot talent”, zegt Horner. “Red Bull had destijds een kans om hem vast te leggen. We hebben geen gebruik gemaakt van die mogelijkheid, dat is iets wat ik betreur. Maar wat hij bereikt heeft in de Formule 3 en Formule 2 is fenomenaal.”

Horner weet wel dat als Piastri bij het opleidingsteam van Red Bull was gekomen, hij voor ‘een lange tijd achter slot en grendel’ zou hebben gezeten. Bij Alpine, dat door Piastrigate zelfs overweegt om te stoppen met het opleidingsteam, is het dus anders afgelopen. “Het is moeilijk om te beoordelen wat er is beloofd of verzaakt”, doelt de Brit op de reden van het vertrek van Piastri. “Maar zeker, het was onverwacht, waarschijnlijk van meerdere kanten.”