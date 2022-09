Alpine overweegt om te stoppen met het opleiden van nieuwe coureurs binnen haar Academy na ‘Piastrigate’. CEO Laurent Rossi vraagt zich af of het team beter het geld kan besparen om daarmee coureurs een gunstig contract te kunnen aanbieden, of dat het geld geïnvesteerd moet blijven worden om jonge coureurs op te leiden voor de toekomst.

Alpine nam in korte tijd onverwacht afscheid van zowel Fernando Alonso als Oscar Piastri. Alonso had geen interesse in het aangeboden contract, een verlenging van één jaar plus een optie voor 2024 als de prestaties voldoende waren, terwijl Piastri niet zat te wachten op een uitlening aan Williams. Alpine wilde de 22-jarige Australiër bij dat team stallen om hem daar ervaring op te laten doen om hem vervolgens in 2025 het Alpine-zitje van Alonso, die dan met Alpine in de langeafstandsracerij aan de slag zou gaan, aan te bieden.

Piastri besloot niet te wachten en stapte naar McLaren, waar het zitje van Daniel Ricciardo werd vrijgemaakt voor zijn komst. Het werd een strijd tussen de twee teams, waarbij Alpine niet in het gelijk werd gesteld.

Deze saga, ook wel Piastrigate genoemd, leverde zowel Piastri als Alpine kritiek op. Piastri zou niet loyaal genoeg zijn geweest terwijl Alpine juist te laks zou hebben gehandeld. Het heeft Alpine in ieder geval geen goed gedaan, al kreeg het team ook steun van onder andere Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Hij stelde dat deze saga een gevaarlijk precedent schept voor opleidingsteams. Alpine-CEO Laurent Rossi voelt zich gesteund door Wolff en andere prominenten in de paddock, al is dat slechts een pleister op de wond. “Dit is niet goed voor de sport”, zegt Rossi. “Buiten ons kleine smet hier bij Alpine, denk ik dat de sport zelf een smet oploopt.”

Einde Academy?

Rossi ziet dit dan ook als taking one for the team. “Wij waren degenen die de brandwonden opliepen voor alle anderen”, stelt de Fransman. Deze saga maakt de coureursmarkt ’te vloeibaar’, stelt Rossi, wat vervolgens de investeerders in gevaar brengt. “Als je besluit dat je elk jaar geld gaat besparen door niet te investeren in coureurs, dan hengel je ze gewoon binnen met dat geld dat je hebt bespaard.”

Rossi benadrukt dan ook dat Alpine serieus overweegt om te stoppen met de Academy. “Ik weet niet zeker of ik coureurs wil blijven opleiden, of ik moet ze vastleggen in een contract dat ze misschien niet aantrekkelijk vinden. Dus hoe los je dat op? We vragen ons echt af of we wel of niet verder moeten gaan dan de huidige groep coureurs die we hebben en met wie we onze verplichtingen tot het einde toe zullen nakomen, aangezien we meerjarenplannen met hen hebben. We vragen ons af of we nieuwe coureurs gaan aannemen, want waarom zouden we?”