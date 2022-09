Alpine-CEO Laurent Rossi heeft uitleg gegeven over de plannen van Alpine, voordat Fernando Alonso én Oscar Piastri bekendmaakten het team te verlaten. Zo wilden zij op langere termijn Alonso kwijt in de enduranceracerij terwijl Piastri eerst ervaring op zou doen bij Williams.

Alpine bood Alonso een contractverlenging van twee jaar aan, zo geeft Rossi aan, waarvan het tweede jaar een optie was op basis van prestaties. Daarmee kon de Spanjaard tot en met 2024 voor het team rijden, waarna Alpine van plan was om hem in een andere autosportcategorie onder te brengen.

Piastri zou ondertussen twee jaar bij Williams ervaring opdoen, waarna hij vanaf 2025 het Alpine-zitje zou krijgen. Dat beviel beide partijen niet: Alonso wilde zekerheid voor de langere termijn en kon dat bij Aston Martin krijgen, terwijl Piastri er niet op zat te wachten om twee jaar bij Williams te rijden. De twee coureurs besluiten daarom te vertrekken.

Alonso naar Dakar

Volgens Rossi kon Alpine Alonso niet meer zekerheid bieden, omdat zij anders het risico zouden lopen om Piastri te verliezen. “We wilden dat hij bij ons zou blijven als endurance- en/of Dakar-coureur”, legt Rossi uit aan F1.com. “We hebben er vorig jaar lang over gesproken. Waarom hebben we hem maar twee jaar aangeboden?”

“We hadden maar twee jaar optie met Oscar. Fernando had de wens om langer in de Formule 1 te rijden en daar konden we niet aan tippen, anders waren we Oscar kwijt geweest. Het was niet logisch voor ons. Meer dan waarschijnlijk konden we ook niet voldoen aan andere voorwaarden die werden aangeboden.”

“Dus met Fernando hadden we graag doorgegaan”, vervolgt Rossi. “Hij is een geweldige kampioen, hij zal een legende van ons merk blijven – maar het werkte niet en zo is het leven. We zullen op goede voet doorgaan. Hij is een uitzonderlijke kampioen, hij is een gentleman, hij blijft fantastisch werk voor ons doen ondanks dat hij heeft getekend [voor Aston Martin]. We zijn verdrietig om uit elkaar te gaan, maar we blijven familie. Zo is het leven. Het is een klap om een kampioen te verliezen, maar het gebeurt. Zo gaat het soms in silly season.”

Teleurgesteld in Piastri

Dat vervolgens Piastri ook aankondigde dat hij niet voor Alpine zou rijden in 2023, leidde tot verontwaardiging bij Rossi. “Dat hadden we niet verwacht”, geeft de Fransman toe. “Eerlijk gezegd is het teleurstellend.”

Rossi benadrukt dat zijn team zich aan alle afspraken met Piastri heeft gehouden, waaronder de tests met de bolide van vorig jaar. Bovendien deed Alpine alle moeite voor de Australiër om een zitje te vinden. “We hebben iemand ingehuurd om een zitje voor hem te vinden, dat wilden we goed doen. Eind april vonden we bij Williams een zitje voor hem.”

Die deal leek al concreter te worden, geeft Rossi aan, totdat het management van Piastri nieuws had voor Alpine. “Ze zeiden dat ze mogelijk een kans maakten bij McLaren. Dat was een beetje teleurstellend. Het was een beetje vreemd omdat we wat meer loyaliteit hadden verwacht, gezien alle moeite die we erin hebben gestopt. Hij zei niet dat hij zou gaan, hij zei enkel dat hij een kans had.”