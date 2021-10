Yuki Tsunoda kijkt met bijzonder veel plezier terug op de Amerikaanse Grand Prix. Voor het eerst in bijna drie maanden finishte de Japanse coureur van AlphaTauri weer eens in de top tien.

Tsunoda kende zaterdag een prima kwalificatie. Hij mocht uiteindelijk zelfs van start gaan in Q3. In zijn drang om die beslissende fase van de kwalificatie te bereiken, had hij zijn snelste tijd in Q2 echter op de zachte band neergezet. Dat betekende dat hij de race ook op die compound moest starten. Niet echt een optimale keuze op het voor de banden veeleisende en warme Circuit of the Americas.

Toch kon Tsunoda aardig uit de voeten op de softs die meer grip hebben dan de mediums en bij de start goed werkten. “Ja, ik kon in de eerste ronde dat voordeel maximaliseren en slaagde erin om twee auto’s in te halen”, blikte de Japanner terug.

Foto BSR Agency

AlphaTauri zag al snel Pierre Gasly uitvallen en dat legde wat meer druk op de schouders van Tsunoda. “We moesten de banden sparen en ik had een grotere verantwoordelijkheid om punten te scoren, vooral als het om het teamkampioenschap gaat.” Uiteindelijk lukte dat. Tsunoda eindigde op de negende plaats en pakte daarmee twee waardevolle punten. Het waren zijn eerste punten sinds de Grand Prix van Hongarije op 1 augustus. “Ik wilde geen enkele auto, geen enkele coureur gemakkelijk voorbij laten gaan. Het was een zaak van mijn ding doen, ik ben best tevreden. Ik heb genoten van het gevecht.” Zijn race engineer was een andere mening toegedaan. Mattia Spini roemde het optreden van Tsunoda en noemde het zelfs “de beste race die je dit jaar gereden hebt.”

In het constructeurskampioenschap heeft AlphaTauri nu 94 punten. Het team loopt iets in op Alpine dat vijfde staat, maar geen punten scoorde. Ook werd minimaal afstand genomen van Aston Martin dat zevende staat en met Sebastian Vettel één puntje wist te scoren.