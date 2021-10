Carlos Sainz verlaat ‘gefrustreerd’ Austin nadat hij er zevende werd terwijl hij op een vijfde plaats gehoopt had. De Spaanse Ferrari-coureur baalde met name van de langzame pitstop, die hem achter Daniel Ricciardo bracht.

Ferrari wist dat het op het Circuit of the Americas perfect moest zijn om McLaren te verslaan. Voor Charles Leclerc leek de race ook niet beter te kunnen met de vierde plek, maar aan de andere kant van de garage heerste teleurstelling bij Sainz. De Spanjaard was de hele race in duel met Daniel Ricciardo, maar kon de Australiër niet inhalen. Het gevecht met de McLaren-coureur was op gegeven moment zo kostbaar dat Valtteri Bottas kon aansluiten en zelfs afrekende met Sainz, die daardoor slechts als zevende over de streep kwam.

Foto: BSR Agency

“Het was een frustrerende race voor mij omdat we de snelheid hadden om vijfde te eindigen, maar het liep allemaal niet zoals wij wilden”, blikt Sainz terug op de race in Austin. “Ik moest in de eerste ronde met beide McLarens vechten. Het was een intens gevecht waarin veel positiewisselingen plaatsvonden. Ik liet uiteindelijk Ricciardo voorbij terwijl ik dacht dat het Lando (Norris, red.) was.”

Lees ook: Leclerc opgetogen met ‘saaie’ vierde plek: ‘Ik was niet veel op tv, maar wát een race’

“In de tweede stint kwam ik al snel achter Daniel terecht”, vervolgt Sainz zijn verhaal. “We gingen voor de undercut en die had ook mooi uit kunnen pakken aangezien we hem zouden inhalen en we in de vrije lucht achter Charles zouden rijden, maar helaas hadden we een langzame pitstop en zat ik opnieuw vast achter Daniel.”

“Ik beschadigde mijn banden doordat ik andere lijnen reed in de hoop dat ik hem kon inhalen. Dat zorgde ervoor dat Bottas bij ons kon aansluiten in de slotfase. Ik ben gefrustreerd omdat het resultaat niet overeenkwam met het potentieel van ons pakket en ik hoop dat ons geluk wat verandert na twee opeenvolgende races met ongelukkige pitstops. Positief is dat het gevoel met de auto goed was, dus dat nemen we mee naar de komende triple header“, besluit Sainz.