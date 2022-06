Ook al is de deur voor een terugkeer naar Red Bull voorlopig dichtgegooid, is het zeker dat Pierre Gasly ook in 2023 voor AlphaTauri rijdt, bevestigt teambaas Franz Tost.

Gasly hoopt al een lange tijd op een terugkeer bij Red Bull, waar hij in 2019 de kans kreeg om zich te bewijzen maar na een halfjaar alweer teruggeplaatst werd bij het zusterteam. Sindsdien heeft de Fransman goede prestaties neergezet en de drang om voor een topteam te rijden lijkt groter dan ooit, maar die kans is bij Red Bull voorlopig verkeken.

Sergio Pérez zette onlangs namelijk een handtekening onder een contract waardoor hij tot en met 2024 de teamgenoot van Max Verstappen blijft. Daardoor gingen er geruchten dat Gasly zijn heil ergens anders zou zoeken, maar AlphaTauri-teambaas Franz Tost bevestigt bij de persconferentie in Canada dat het ‘100 procent zeker’ is dat Gasly ook in 2023 voor zijn team rijdt. Of Tost Gasly overtuigen om te blijven voor 2023? “Hij heeft een geldig contract, meer valt er niet te zeggen”, houdt hij het kort maar krachtig, en niet geheel overtuigend voor Gasly.

Geheel verrassend is het niet. Red Bull-adviseur Helmut Marko sprak al vaker over een contract tot en met 2023 en de Fransman werd onlangs al gespot met papieren bij Marko. Wat er dan na 2023 gebeurt met Gasly, is nog maar de vraag. Hij weet dat hij in ieder geval pas op zijn vroegst in 2025 naar Red Bull kan, maar de AlphaTauri-coureur heeft al vaker de wens uitgesproken om snel voor een topteam te rijden.