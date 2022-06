AlphaTauri-coureur Pierre Gasly zou altijd zijn ‘gezondheid op het spel zetten voor prestaties’, maar benadrukt dat er een oplossing moet komen voor het porpoising om te voorkomen dat coureurs gedwongen worden te kiezen tussen gezondheid en prestaties.

Het porpoising was in Azerbeidzjan opnieuw een groot thema. Meerdere teams en coureurs hadden last van hevig gestuiter op het hobbelige start/finishgedeelte en met name Lewis Hamilton maakte duidelijk dat het niet goed kon zijn voor de fysieke gesteldheid van de coureurs. Hij stapte met moeite uit en had wat pijn, maar zal in Canada gewoon van start gaan.

Niet alleen Hamilton, ook Pierre Gasly maakt zich zorgen om het porpoising. Hij stelde na de race in Bakoe dat hij nog nooit zo’n ‘meedogenloze’ race in de Formule 1 had meegemaakt als deze. “Het is zeker niet gezond, dat staat vast”, zegt Gasly. “Ik had een fysiosessie voor en na elke sessie omdat mijn ruggengraat eronder lijdt. Je hebt letterlijk geen vering, het gaat gewoon recht door je ruggengraat.”

AlphaTauri stelde voor om de afstelling van de auto te compromitteren zodat Gasly er minder last van zou hebben, maar de Fransman wilde daar niets van weten. “Ik zet mijn gezondheid op het spel voor prestaties. En dat zal ik altijd doen, want ik ben een coureur en ik ga altijd voor de beste prestaties.”

Gasly benadrukt echter dat het niet zover moet komen dat de FIA de coureurs dwingt om te kiezen tussen gezondheid en prestaties. “Dat is het lastige deel ervan, en duidelijk niet vol te houden. Dat hebben we besproken bij de rijdersbriefing en we hebben ze op dit probleem gewezen. We hebben geprobeerd oplossingen te vinden om te voorkomen dat we op 30-jarige leeftijd met een wandelstok eindigen.”