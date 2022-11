AlphaTauri is van plan om voor de bolide van 2023 meer onderdelen zelf te ontwerpen en minder over te nemen van Red Bull. Het team doet dat nu het meer kennis heeft over de nieuwe generatie bolides, legt head of trackside engineering Jonathan Eddolls uit.

Formule 1-teams zijn verplicht om het grootste deel van de bolides zelf te ontwerpen, maar de teams kunnen ook bepaalde onderdelen van andere fabrikanten kopen. Dat doet Haas F1 al vanaf het begin met Ferrari terwijl AlphaTauri bij Red Bull kan aankloppen voor bepaalde onderdelen, die onder het reglement vallen.

Voor 2023 wil het zusterteam van Red Bull echter minder afhankelijk zijn van de Red Bull-onderdelen. “We ontwerpen voor volgend jaar wat meer onderdelen voor onszelf”, wordt AlphaTauri’s head of trackside engineering, Jonathan Eddolls, geciteerd door RaceFans.net. Dat komt vooral doordat Red Bull op een andere manier werkt dan AlphaTauri, meent Eddolls. “Hun doorlooptijden en hun productiemogelijkheden zijn fenomenaal.”

“Zij kunnen alles tot op het laatste moment laten liggen, dat is fantastisch”, vervolgt Eddolls. Maar waar Red Bull dat kan, kan AlphaTauri niet te lang wachten op sommige van die onderdelen. “Wij willen onze aerodynamica ontwikkelen rond bepaalde aspecten die we nu vastleggen”, legt Eddolls uit. “Sommige van hun onderdelen, waarvan we het definitieve ontwerp pas heel laat in het jaar te weten komen, kunnen bijvoorbeeld onze aerodynamica beïnvloeden omdat wij ze rond een andere geometrie hebben ontwikkeld.”

Dat AlphaTauri nu meer kennis heeft kunnen opdoen van de nieuwe regels, zorgt er ook voor dat het team wat meer zelf kan ontwikkelen en niet alleen meer op Red Bull hoeft te wachten. “Het is een voordeel voor volgend jaar dat we weten hoe deze auto’s zich gedragen. Je kan gewicht besparen naast allerlei andere dingen nu we beter begrijpen hoe de auto’s, banden en regels werken”, besluit Eddolls.