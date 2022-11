Terwijl Nyck de Vries’ Mercedes-tijdperk zijn einde nadert, staat zijn AlphaTauri-avontuur op het punt van beginnen. In Mexico sprak FORMULE 1 met de aanstaande fulltime F1-coureur. “Ik leef mijn droom en geniet hiervan. Maar er echt bij stilstaan komt van de winter wellicht pas.”

Nyck, je wordt hier in Mexico door veel mensen aangeklampt voor een selfie of handtekening, of nageroepen. Het is qua aandacht meer dan voorheen, of niet?

Nyck de Vries: “Ja, sinds Monza (zijn Formule 1-debuut als invaller bij Williams, red.) is het wel een beetje veranderd. Netflix heeft ook echt wat teweeg gebracht. In Mexico hebben ze, nadat ik donderdag haast overlopen werd, beveiliging ingeschakeld om alles in goede banen te leiden. Het was in het hotel van de ene naar de andere ingang en door de lobby rennen om de lift te halen.”

“Redelijk extreem. Het is geweldig dat iedereen zo enthousiast is, maar ik voel me er dan slecht bij mensen niet de tijd te geven. Het is een lastige balans, want als je één iemand wel tijd geeft… In Japan viel het wel mee omdat iedereen beleefd en respectvol op z’n kans wachtte. Hier was het haast full attack.”

Lees ook: De (ongebruikelijke) weg van Nyck de Vries naar de Formule 1: Van karttalent tot Formule E-kampioen

Foto: Motorsport Images

Went het al, die aandacht?

“Dit hele circus verandert je vrijheid wel een beetje, maar anderzijds ben ik natuurlijk nog gewoon mezelf. Voor de rest verandert er niet veel. Of ik ook volgend jaar mijzelf blijf? Dat denk ik wel, ik ben al 27 jaar mezelf, haha.”

Je reed in Mexico je laatste training voor Mercedes, sprak een woord van dank over de radio en zei daarna ‘een klein beetje emotioneel’ te zijn.

“Ja. Geen lang verhaal, gewoon kort: ‘bedankt voor drie geweldige jaren. Bedankt voor alle kansen die jullie me hebben gegeven en ik wens jullie het allerbeste.’ That’s it. We hebben toch drie jaar officieel – en vier jaar onofficieel – intens samengewerkt, voor kampioenschappen gevochten en samen naar performance gezocht. Een behoorlijke tijd, vandaar dat het wat emotioneel was.”

Was je verrast dat je, ondanks je overstap naar AlphaTauri en het rivaliserende Red Bull-kamp, zoals de buitenwereld dat zal zien, de kans kreeg nog een training te doen bij Mercedes?

“Ja. Anderzijds: ik was ook de meest logische, safe optie. Je laat niet ‘even’ iemand instappen die iets kan brengen in zo’n uurtje én je wil als team ook niet dat er iets fout gaat.”

Blijft het een speciaal gevoel, in een Formule 1-auto stappen?

“Dit keer – en dat voedde de positieve energie misschien ook – voelde ik me meer thuis dan andere keren. Gewoon dat je instapt en het niet meer allemaal nieuw voelt. Je weet wat je te wachten staat, en dat je volgend jaar permanent coureur bent.”

Je zit bij Mercedes niet meer in de briefings, krijgt minder informatie. Kun je nog veel bijdragen?

“Nou, ik heb in Mexico natuurlijk wat rondjes kunnen rijden, haha. Dat iedereen zijn eigen intellectueel eigendom beschermt, is logisch. Ik voel me wel wat minder nuttig dan voorheen, maar heb ook al dingen te regelen voor volgend jaar en kan nu als ik ’s ochtends en ’s avonds in het hotel ben meer tijd spenderen aan trainen. De focus is dus iets anders.”

Lees ook: Tost: ‘Een goed woordje van Verstappen? Nee, Nyck de Vries dankt dit zitje aan zijn rechtervoet’

Foto: Motorsport Images

Wat voor voorbereidingen tref je?

“Geen dagtaken, kleine dingen op de achtergrond. Wie de juiste persoon is om mijn trainer te worden, waar we nu wel uit zijn. Mensen bij AlphaTauri leren kennen, daar tijd mee doorbrengen, de planning van reizen volgend jaar.”

Je bent al in Faenza op de AlphaTauri-fabriek geweest. Hoe was dat?

“Geweldig. Het voelde een beetje als thuiskomen bij het kartteam waarvoor ik altijd heb gereden. Italianen hebben een enorme passie voor autosport en het zit wel in hun cultuur dat zo’n team dan een hechte familiegroep is. Ik heb het geluk dat ik Italiaans spreek, dus heb mezelf er kunnen introduceren en ben heel warm verwelkomd. Het voelde goed. Ik ben blij dat ik voor een team als AlphaTauri mag beginnen in deze sport.”

Is het een voordeel, Italiaans spreken?

“Dat denk ik wel. Het verbaasde me hoeveel Italianen bij AlphaTauri zitten. Bij Mercedes heb je een grote groep Engelsen, maar ook veel andere nationaliteiten. Bij AlphaTauri, in elk geval in Faenza, is 85% Italiaans.”

Er is sinds Monza veel op je af gekomen. Heb je al kans gehad ervan te genieten?

“Nou ja, ik leef mijn droom. Dit is waar ik mijn hele leven voor heb gewerkt en geleefd. Hier geniet ik natuurlijk van. Dit is alles waar ik altijd alles voor heb gedaan. Ik begrijp de vraag: even dat besef hebben wat er is gebeurd en gaat gebeuren. Dat is er wel, maar er écht bij stilstaan dat gaat er deze winter wellicht iets meer komen.”

Lees ook: Vanaf 2023 twee Nederlandse coureurs op Formule 1-grid: Nyck de Vries naar AlphaTauri

Foto: Motorsport Images