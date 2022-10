Vandaag is het officieel bekend gemaakt: in 2023 staan er twee Nederlandse coureurs op de Formule 1-grid met de komst van Nyck de Vries bij AlphaTauri, waar hij Pierre Gasly vervangt. Zo gaat de droom van de 27-jarige Fries na jaren van alternatieve wegen alsnog in vervulling.

De Vries begint al op jonge leeftijd in de karts en boekt daar vroeg veel successen. Zo wordt hij in 2009 de kampioen in het KF3, de kartklasse voor karters tussen de 11 en 15 jaar oud. Een jaar later schrijft hij de KF2 op zijn naam en in 2011 kroont hij zich zelfs tot kampioen in de KF1, de hoogste klasse binnen de kartwereld.

Die prestaties blijven niet onopgemerkt. McLaren neemt De Vries in 2010 op in haar talentenprogramma – waar hij in 2019 vertrekt – en hij maakt in 2012 de overstap naar de formulewagens. Daar duurt het even voordat er weer een titel bijgeschreven wordt, maar in 2014 gebeurt dat dan in de Formule Renault 2.0 Eurocup en Alps. In 2015 wordt hij derde in de Formule Renault 3.5, goed genoeg voor een opstap naar de Formule 3, destijds nog de GP3.

In de GP3 pakt De Vries twee zeges en eindigt hij als zesde in het klassement, waarna hij meteen doorstoomt naar de Formule 2. In zijn debuutseizoen in de ultieme opstapklasse onder de Formule 1 tekent hij voor de zevende plaats, waarna nog een jaar in de Formule 2 volgt. Dit keer bij Prema, een van de betere teams in die klasse. De Vries presteert dan al stukken beter, maar moet het afleggen tegen George Russell, Lando Norris en Alexander Albon. Zij maken in 2019 allemaal de overstap naar de Formule 1, De Vries blijft nog een jaar langer in de Formule 2.

Geen plek in Formule 1

Het seizoen 2019 valt ten prooi aan de nu voor ART Grand Prix rijdende De Vries, die Nicholas Latifi aftroeft en zich zo als eerste Nederlandse coureur ooit tot kampioen kroont in deze kraamkamer van de Formule 1. Als Formule 2-kampioen staat De Vries op de radar van Formule 1-teams, maar er is een gebrek aan zitjes waardoor hij zijn heil anders moet zoeken.

Dat doet De Vries in de langeafstandsracerij met Racing Team Nederland in de LMP2-klasse van het World Endurance Championship – met als hoogtepunt de zege in de 6-uursrace op Fuji – en in de Formule E, waar hij als coureur voor het fabrieksteam van Mercedes aan de slag gaat.

De Vries wordt bij Mercedes EQ Formule E-team de teamgenoot van Stoffel Vandoorne. In zijn eerste jaar in de elektrische raceklasse pakt De Vries in de laatste race van het seizoen een podiumplaats. De twee Mercedes EQ-coureurs vallen op en krijgen voor hun prestaties een beloning: vanaf 2021 gaan zij aan de slag als reservecoureurs voor het Formule 1-team van Mercedes.

Wereldkampioen Formule E

Het seizoen 2020/2021 van de Formule E trapt De Vries sterk af: hij wint de race in Saoedi-Arabië en pakt later in Valencia ook nog een zege. Daarna wisselen goede prestaties de mindere prestaties af en moest hij de leiding afstaan. Een goed weekend in Londen, waar hij twee keer tweede wordt, zorgt ervoor dat hij de leiding herpakt waarna hij in de laatste race van het seizoen in Berlijn al genoeg heeft aan de achtste plaats om zich tot kampioen te kronen. Wereldkampioen, wel te verstaan, aangezien de FIA die titel dan heeft toegekend aan de Formule E.

Tijdens zijn Formule E-avontuur blijven de geruchten over een overstap naar de Formule 1 aanhouden. Mercedes-teambaas Toto Wolff gunt De Vries een kans, maar weet ook dat er een beperkt aantal zitjes beschikbaar is in de koningsklasse van de autosport. Gaat De Vries naar Williams, naar Alfa Romeo of toch naar een ander Formule 1-team?

Daar komt het uiteindelijk niet van en even lijkt het zelfs dat De Vries zijn opwachting zal maken in de IndyCar. De Vries imponeert door direct de snelste tijd te noteren bij een test eind 2021, waar ook Vandoorne, Callum Ilott en Jack Aitken aan deelnemen.

Toch gaat De Vries nog zeker een seizoen langer door bij Mercedes in de Formule E, al weet hij ook dat hij na seizoen 8 op zoek moet naar een ander zitje: Mercedes kondigt aan dat het de stekker uit de Formule E trekt. Het derde seizoen in de Formule E is een tegenvaller voor De Vries: hij wint wel twee races, maar sluit het seizoen als negende af.

Formule 1-uitstapjes

Als reservecoureur van Mercedes, en omdat hij volgens de regels een rookie is, krijgt De Vries begin dit seizoen de kans om van de Formule 1 te proeven bij Williams. Hij stapt op de vrijdag in Barcelona in voor een vrije training, wat hem veel lof oplevert van het team. Later mag hij nog eens aan de slag bij Mercedes op Paul Ricard en op Monza rijdt De Vries in het groen van Aston Martin.

10 september 2022 tekent uiteindelijk hét moment dat De Vries weer vol in beeld komt bij meerdere Formule 1-teams. Hij wordt last-minute opgeroepen door Williams, waar Alexander Albon door een blindedarmontsteking uitgeschakeld is voor de rest van het raceweekend. De Vries staat zo voor een flinke uitdaging én een onverwacht Formule 1-debuut.

In de kwalificatie verslaat hij direct zijn tijdelijke teamgenoot en oude bekende Latifi en hij bekroont zijn indrukwekkende Formule 1-debuut met de negende plaats in de race. Even staat er een vraagteken achter dat resultaat vanwege ‘gevaarlijk rijgedrag’, maar De Vries ontsnapt aan een straf en pakt bij zijn eerste race twee punten.

Sneltreinvaart

Vervolgens gaat alles in sneltreinvaart. De Vries krijgt lof van onder meer Williams-teambaas Jost Capito, Max Verstappen, Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Hamilton vindt zelfs dat De Vries een zitje in de Formule 1 verdient terwijl Verstappen het wel leuk zou vinden als er vaker twee Nederlandse coureurs in de punten eindigen in de Formule 1.

De Vries wordt, uiteraard door de invalbeurt, in verband gebracht met het zitje bij Williams, waar hij de tegenvallende Latifi zou vervangen. Later volgen er geruchten dat hij aanspraak maakt op het zitje bij Alpine naast Esteban Ocon, gevoed door een test op de Hungaroring. Maar zijn eindbestemming is uiteindelijk AlphaTauri. De Vries is gespot in het Oostenrijkse Graz, waar hij een gesprek heeft met Red Bull-adviseur Helmut Marko.

Red Bull trekt De Vries weg van de Mercedes-familie en zet hem in de AlphaTauri van Pierre Gasly, die nu zijn vleugels kan uitslaan bij Alpine. Zo komt na na jaren van alternatieve wegen toch een droom in vervulling voor De Vries en staan er – redelijk onverwachts – in 2023 twee Nederlandse coureurs op de Formule 1-grid.