Nyck de Vries heeft gelijk bij zijn eerste Indycar-test zijn visitekaartje afgegeven in Amerika door de snelste tijd te noteren. Teambaas Michael Shank van Meyer Shank Racing is zeer onder de indruk van De Vries.

Dat bericht Racer, dat de tijden heeft bijgehouden van de onofficiële, besloten testdag op Sebring. Van de vier coureurs die in actie kwamen, was De Vries het snelst, voor Callum Ilott, de Belg Stoffel Vandoorne die bij McLaren zijn eerste Indycar-meters maakte, en de eveneens ‘debuterende’ Jack Aitken.

“Nyck deed precies wat we hadden verwacht van iemand met zijn achtergrond. Het was indrukwekkend. Hij heeft het heel goed gedaan”, prijst Shank de 26-jarige coureur tegenover Racer. In principe was de test puur een kennismaking. De Vries rijdt komend seizoen immers nog Formule E voor Mercedes. Voor later is Indycar wel een optie voor hem.

Volgens berichten in buitenlandse media mag De Vries – die komend weekend als reserve bij de Formule 1-finale in Abu Dhabi aanwezig is bij Mercedes – zich ook weer opmaken voor een Formule 1-test. Onder meer Motorsport meldt dat hij voor Mercedes tijdens de Abu Dhabi-rookietest rijdt, al is dit nog niet officieel bevestigd.

De Vries was niet de enige Nederlander die aanwezig was tijdens de test op Sebring. Indycar-coureur Rinus van Kalmthout was er ook, maar kwam zelf niet in actie. Hij ondersteunde Aitken, die voor zijn team ECR testte en een van de kanshebbers is in 2022 een teamgenoot van Van Kalmthout te worden.

