Het lijkt erop dat de nieuwe naam van AlphaTauri bekend is. De doorgaans goed geïnformeerde Italiaanse tak van Motorsport.com meldt dat kledingmerk Hugo Boss de nieuwe hoofdsponsor en naamgever van het team zal worden. Daarmee zal het team voor het eerst sinds 2005 een naam hebben die niet aan Red Bull is gelinkt.

Bij AlphaTauri zijn grote veranderingen op komst. Franz Tost vertrekt na bijna twintig jaar als teambaas en wordt vervangen door Laurent Mekies. De voormalige algemeen secretaris van FIA, Peter Bayer, wordt de nieuwe algemeen directeur van het team. En als gevolg van de herstructurering zal ook de naam AlphaTauri verdwijnen.

De naam komt oorspronkelijk van het kledingmerk van Red Bull. Volgens de berichten zal de nieuwe naamgever opnieuw een kledingmerk zijn. Het Duitse bedrijf Hugo Boss zal naar verluidt de nieuwe titelsponsor van het team worden vanaf 2024. De nieuwe naam wordt daar ook op afgesteld. Het team zal vanaf volgend jaar “Boss” of “Boss Orange” heten, dat laatste verwijzend naar de lijn van vrijetijdskleding van Hugo Boss.

Het doel van de reorganisatie is om het team financieel onafhankelijker te maken. Van een volledige verkoop is echter geen sprake. Hugo Boss is bepaald geen onbekend gezicht in de paddock. Momenteel is het de officiële kledingmaker van Aston Martin en in het verleden sponsorde het merk al McLaren. De deal is nog niet volledig rond, zo benadrukt de publicatie, maar de gesprekken zouden al wel in een vergevorderd stadium zitten.

