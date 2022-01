Volgens Alpine-CEO Laurent Rossi zouden de coureurs er geen probleem mee hebben als de kalender nog verder uitgebreid wordt. Maar, zo benadrukt Rossi, de kalender moet met name duurzaam blijven voor het personeel.

De Formule 1-kalender is de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. Het was vorig jaar de bedoeling dat de Formule 1 al voor het recordaantal van 23 races ging, maar vanwege het coronavirus werden enkele races afgelast en werden er, dankzij vervangingen, 22 races gereden. Dit seizoen staan er opnieuw 23 races op de kalender en er is al enkele keren gesproken over het nog verder uitbreiden van de kalender. Meerdere teams hebben al gewaarschuwd dat de druk op het personeel hierdoor toeneemt.

“Het is veel”, weet ook Alpine-CEO Laurent Rossi, die in gesprek met Motorsport-Total vooral met de monteurs te doen heeft. Maar volgens hem zouden de coureurs het niet erg vinden om nog meer races te rijden. “Het is geweldig voor de sport en de coureurs vinden het fantastisch. Als je ze veertig races zou aanbieden, zouden ze waarschijnlijk veertig keer per jaar racen. Als ze niet op het circuit zijn, rijden ze toch in karts of met andere dingen”, bekijkt hij het van een andere kant.

Toch is het volgens Rossi zaak voor de Formule 1 om ervoor te zorgen dat er een duurzame kalender komt. Die mag volgens hem maximaal 23 races tellen, zoals dit seizoen het geval zal zijn. Met name de druk op het personeel zou verlaagd moeten worden, stelt Rossi. “Hoe minder double-headers en triple-headers we hebben, hoe beter”, aldus de Alpine-CEO.

