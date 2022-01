Een blanco blad en een budget cap: met de reset die de regelrevolutie in 2022 in grote mate inluidt, heeft Alpine dit jaar geen excuses meer, weet Fernando Alonso.

Zo worden er dit seizoen immers compleet nieuwe bolides geïntroduceerd, terwijl de teams zich daar door de introductie van de budget cap en andere regelrestricties in 2021 op een relatief gelijk speelveld op hebben moeten voorbereiden.

Natuurlijk, niet elk team heeft even goede faciliteiten en het ene team zal zich nog wat meer op 2021 dan 2022 hebben gericht dan het andere, maar volgens Alonso had Alpine het voor 2022 hoe dan ook in eigen hand. “Het komt nu op ons aan een goede auto te bouwen”, wordt hij geciteerd door SpeedWeek.

Lees ook: Ocon: ‘Alonso is anders dan veel mensen beweren’

“Er zijn geen excuses meer zoals ‘wij hebben minder budget, of wij hebben minder middelen'”, stelt de Spanjaard. “Al dat soort zaken, spelen niet meer. Het is nu echt aan onszelf.” Aan Alpine, in zekere zin, want: “Als de auto goed is, ben ik er honderd procent zeker van dat ik erbij zit”, twijfelt Alonso niet aan zichzelf.

2021 was een opmerkelijk jaar voor Alpine. Hoewel het team een race won, bleef het op de vijfde plek bij de constructeurs hangen, met minder punten dan in 2020. De facto teambaas Marcin Budkowski noemde het recent nog ‘bemoedigend’, al heeft hij inmiddels het veld geruimd. Alpine lijkt zo een reorganisatie te wachten.

Lees ook: Alpine neemt afscheid van Budkowski: weg lijkt vrij voor komst Szafnauer