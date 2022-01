Esteban Ocon is positief verrast door de samenwerking met Fernando Alonso. Volgens Ocon is Alonso anders dan veel mensen beweren en hij noemt de samenwerking met de tweevoudig wereldkampioen ‘fantastisch’.

Ocon kreeg in 2021 Alonso als teamgenoot bij Alpine. De Spanjaard keerde na twee jaar afwezigheid weer terug in de Formule 1. Hoewel hij een moeizame start van zijn comeback kende, kon hij zich al snel meten met Ocon en eindigde hij ook boven zijn teamgenoot in het klassement. Bij Ocon waren er wel wat zorgen over Alonso, die in zijn tijd in de Formule 1 niet altijd vrienden maakte. Maar die zorgen verdwenen snel.

“Veel mensen hebben gezegd dat het erg moeilijk is om met Fernando te werken en dat hij de reputatie heeft dat hij teamgenoten breekt”, zegt Ocon tegen Motorsport-Total. “Ik wilde dat met mijn eigen ogen zien. Ik wilde zien of wat de mensen zeiden waar was. Uiteindelijk was dat niet zo”, oordeelt de Fransman, die op verrassende wijze de Grand Prix van Hongarije won.

Voor Ocon was het zelfs het tegenovergestelde van die beweringen. Hij noemt de samenwerking met Alonso ‘fantastisch’. “Het is een voorrecht om met een legende als Fernando te werken. Aan het begin van het jaar zag ik hem als een referentie en ik was blij dat ik hem qua tempo kon bijhouden. We hebben elkaar gepusht en uiteindelijk heeft het team het maximale eruit gehaald”, besluit Ocon.

