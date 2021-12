Esteban Ocon denkt dat Alpine een serieuze bedreiging kan vormen voor de vier teams die in 2021 hoger in het WK zijn geëindigd, mits het naast de progressie die het op andere vlakken al heeft geboekt ook meer snelheid weet te vinden.

Over de vooruitgang die Alpine, voorheen Renault, in 2021 heeft gemaakt, kan Ocon namelijk niet anders dan heel tevreden zijn. Vooral wat de operationele kant betreft, want de auto – de Alpine A521 – was volgens Ocon ‘als totaalpakket’ niet zo goed als zijn Renault-voorganger. “De progressie zat dus vooral in operationele zaken, de strategie en hoe we met de banden omgingen en het maximale uit de auto haalden”, vertelt hij Motorsport Week.

Dat Alpine een race heeft gewonnen en nog een andere podiumplek meepakte, is daar dan ook aan te danken, volgens Ocon. “Het is ons zo gelukt onze problemen te overkomen en nog steeds heel behoorlijke resultaten te behalen. We moeten dus zo doorgaan. Als we dan ook de snelheid nog weten te vinden, kunnen we een ‘gevaarlijk’ team worden.”

Alpine zal qua pure pace ook echt nog wel wat moeten vinden. Het team eindigde in 2021 afgetekend als vijfde met 155 punten, 120 punten minder dan de nummer vier McLaren. De nummer drie Ferrari scoorde liefst 168,5 punten meer dan Alpine. 2022 wordt Alpine’s tweede seizoen na de naamsverandering van Renault. In 2020 finishte het onder de Renault-naam ook al als vijfde in het WK, maar met meer punten: 181 stuks.

