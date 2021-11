Esteban Ocon stelt dat Alpine sinds het begin van dit seizoen ‘volledig getransformeerd’ is. De sfeer binnen het team is volgens hem geweldig en hij hoopt, samen met teamgenoot Fernando Alonso, Alpine naar een hoger niveau te tillen.

Alpine staat momenteel vijfde bij de constructeurs en ligt ook op koers om daar te eindigen. Grote concurrent AlphaTauri liet het in Qatar afweten terwijl Alpine Alonso op het podium zag staan en Ocon vijfde zag worden. Het team zou daarmee net zo goed presteren als in 2020, al heeft het nu nog 44 punten minder dan het totaal van dat seizoen. Toch zijn er al flinke stappen vooruit gezet volgens Ocon.

“We hebben een enorme vooruitgang geboekt”, zegt Ocon. “Zeker sinds het begin van dit jaar, eigenlijk al vorig jaar. Ik zie een volledig getransformeerd team. Een verenigd team. Laurent (Rossi, CEO Alpine, red.) en Luca de Meo (CEO Renault, red.) zijn net zulke strijders als wij. Zijn steunen ons volledig.”

“Er hangt een geweldige sfeer, geen negatieve stress binnen het team”, vervolgt hij. “Het is de perfecte omgeving en we pushen ook onze tactieken tot de limiet met Fernando. Het is geweldig teamwerk en dat laten we ook op het circuit zien.”

“Dat willen we voortzetten en het plan is, zoals Fernando zegt, het team naar een hoger niveau te tillen. We moeten het team gereedmaken om vaker te vechten voor podiums en zeges. Dat is waarom we op dit moment zo goed werken. Dat is ook wat we moeten blijven doen”, concludeert Ocon.