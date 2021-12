Alpine heeft voor het nieuwe seizoen nog genoeg te doen, stelt Fernando Alonso. Volgens de tweevoudig wereldkampioen is de tijd van excuses nu voorbij en moet Alpine het pakket voor 2022 maximaliseren: “We hebben de juiste mensen en de nodige middelen.”

Alpine was dit seizoen lange tijd in een strijd met AlphaTauri verwikkeld. Het Franse team wist dat het lastig zou worden om in de buurt te komen van Ferrari en McLaren, maar troefde uiteindelijk wel AlphaTauri af voor de vijfde plek bij de constructeurs. Voor 2022 zou het team uiteraard nog een stap naar voren willen zetten, al heeft het team volgens Fernando Alonso nog wel genoeg te doen.

“Nog niet alle problemen zijn opgelost, maar we zijn op de goede weg”, zegt Alonso tegen Auto, Motor und Sport. “Met mijn ervaring heb ik een goed overzicht van wat we goed deden en wat onze zwakke punten waren. Ik kan helpen om de tekorten weg te werken. Hoe goed we als team ook zijn, we zullen een snelle auto nodig hebben. Maar iedereen zit met de nodige vraagtekens.”

Een van de stappen die Alpine heeft gezet voor 2022, is de ontwikkeling van een betere krachtbron. Dat is uiteraard goed nieuws voor Alonso, maar die wil nog niet te vroeg juichen. “De nieuwe motor was absoluut noodzakelijk”, geeft de Spanjaard aan. “Maar er moet nog iets uit de aerodynamica komen. Anders kunnen we niet in de buurt komen van degenen die domineren.”

Uiteindelijk is het voor alle teams maar de vraag waar zij volgend jaar staan. In de simulator kunnen de teams al zien hoe sterk zij zelf ongeveer kunnen zijn, maar het is dan slechts gissen waartoe de concurrentie in staat is. Die onzekerheid mag volgens Alonso geen excuus zijn voor het team. “Niemand weet wat er gaat gebeuren en niemand weet wat het doel is. In een normale winter zouden we gezegd hebben dat we acht tienden moesten vinden. Maar we weten niet wat de nieuwe maatstaf is. Niemand weet wat de nieuwe maatstaf is. Er is alleen de hoop dat het genoeg zal zijn. Wij hebben de juiste mensen en de nodige middelen. Nu is het aan ons om er iets van te maken. De tijd van excuses is voorbij”, benadrukt de tweevoudig wereldkampioen.

Voor de 40-jarige Alonso is wel al duidelijk wat hij moet doen. “Ik moet zorgen dat ik fit ben. Op mijn leeftijd moet je meer trainen en zorgvuldiger eten. Aan het begin van het seizoen zal ik fit zijn en als de auto in orde is, heb ik goede hoop”, besluit de Alpine-coureur.

