Fernando Alonso stelt dat hij ‘niet veel’ invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de nieuwe Alpine-bolide voor 2022. De Spanjaard hoopt in ieder geval dat de auto sneller is op de rechte stukken en meer downforce zal hebben.

Alonso keerde dit seizoen terug in de Formule 1 nadat hij in 2018 afscheid nam van de sport. De Spanjaard gaf destijds aan alleen terug te willen keren als hij weer mee kon doen om podiumplaatsen en zeges. Dit jaar kwam er een podiumplek in Qatar, maar Alpine staat nog zeker niet aan de top. Alonso heeft er nooit een geheim van gemaakt dat de focus op 2022 lag, het jaar dat er een grote regelrevolutie plaatsvindt.

De auto’s worden dan flink aangepast om het racen te verbeteren. Veel teams hebben daarom al vroeg de focus op 2022 gelegd en hoewel dat jaar ook voor Alonso belangrijk is, ontkent hij dat hij veel invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de nieuwe Alpine. “Niet veel, om eerlijk te zijn”, antwoordt Alonso tegen Motorsport.com. “De nieuwe regels waren aan het begin te streng dus er is een stuk meer verduidelijkt over wat we kunnen en niet kunnen doen.”

“Het is een vreemd, nieuw project voor iedereen”, voegt Alonso toe. “In december en januari zullen we in de simulator stappen en hopelijk zal onze invloed dan wat groter zijn.” De tweevoudig wereldkampioen heeft voor 2022 wel wat op zijn verlanglijstje staan. “Meer vermogen op de rechte stukken en meer downforce in de bochten, dat is het doel voor alle coureurs. We zijn op veel vlakken sterk, maar we hebben gewoon een competitief pakket nodig van de fabrieken in Enstone en Viry. We hebben al een aantal maanden gewerkt en we hebben goede hoop, maar we zullen het in februari wel zien”, besluit Alonso.

