Het stond plots op de achtervleugel van de Alpine in Abu Dhabi: El Plan. Het is een term die dit seizoen vaker is gevallen, al is het zelfs voor Fernando Alonso, de man achter El Plan, niet helemaal duidelijk wat El Plan inhoudt.

Op sociale media werd het dit seizoen plots een hype: El Plan. Fernando Alonso, die na twee jaar terugkeerde in de Formule 1, zou volgens de fans een plan hebben, maar wat dat precies inhoudt is niet duidelijk. De Spanjaard merkte ook op dat de mysterieuze kreet een hype was en in Turkije gaf hij aan dat we ‘een paar maanden’ moeten wachten voordat we weten wat El Plan is. “Je moet in El Plan geloven”, lachte hij destijds. Sindsdien heeft hij de term vaak laten vallen en heeft hij er zelfs merchandise van gemaakt. Het ging zelfs zo ver dat Alpine de term El Plan voor de Grand Prix van Abu Dhabi op de achtervleugel van de bolide plakte.

Maar, zo geeft Alonso toe bij het Spaanse programma Uno más uno son tres, hij weet zelf niet eens helemaal wat El Plan inhoudt. “Het is een goede vraag, ik begon het ook te zien”, zegt Alonso. “Het is een van de dingen die op de sociale media verschijnt. Ze begonnen met ‘El Plan’, ‘El Plan’, ‘El Plan’, ‘El Plan’ en ik weet eigenlijk ook niet wat ‘El Plan’ is. Het is een slechte zaak om toe te geven, maar ik weet ook niet wat El Plan is.”

“Ik denk dat het deel uitmaakt van ‘El Plan’ dat ik niet precies weet wat ‘El Plan’ is”, grapt Alonso, die gelooft dat het een uit de hand gelopen grap is. “Je moet gokken. Dat is El Plan: bang maken zonder te weten wat het is.”

