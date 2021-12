Fernando Alonso heeft na de kwalificatie in Abu Dhabi uitgehaald naar wedstrijdleider Michael Masi. De Spanjaard noemde hem ’te soft’ nadat er opnieuw een chaos ontstond met verkeer in Q2: “Als je ons laat spelen met de outlaps, dan wordt het altijd een zooitje.”

In Q2 van de kwalificatie in Abu Dhabi was er weer sprake van een ’traffic paradise’. De coureurs, die om een plekje in de top tien streden, gingen tegelijk naar buiten en wilden uiteraard de ruimte hebben voor hun laatste snelle ronde, maar het leverde ook wat spannende momenten op. “Het lijkt wel alsof ze racen”, zei Carlos Sainz op de boordradio. In de laatste sector hoopte het verkeer zich op, dusdanig dat Sebastian Vettel helemaal stilstond op de baan en daarmee kort een gele vlag veroorzaakte. Fernando Alonso, die Q3 niet bereikte en de elfde tijd noteerde, haalde na de kwalificatie uit naar wedstrijdleider Michael Masi.

“Die ronde was wild”, zei Alonso na de kwalificatie. “Helaas is er niemand die het allemaal controleert. De wedstrijdleider is te soft.”

Lees ook: Preview: Ongekende apotheose wacht in Abu Dhabi, alle ogen op Verstappen en Hamilton

“Als je ons laat spelen met de outlaps, dan wordt het altijd een zooitje”, vervolgt Alonso. “We hebben een scheidsrechter nodig die ons verdedigt en aanpakt en op dit moment hebben we die niet. Qua verkeer zelf was het de schuld van McLaren, de team of de coureur of wie dan ook”, doelt hij op Daniel Ricciardo, die hem in de weg zat. “Zelfs al is er veel verkeer in de outlap, dan nog moet je aan de kant gaan als er een snellere auto aankomt. Hij ging niet aan de kant.”

Voor Alonso waren de fratsen in de kwalificatie genoeg reden voor gridstraffen. “In Oostenrijk kreeg Vettel drie plaatsen gridstraf, dus ik verwacht hier minimaal drie of meer. We zullen wel zien waar ik start. Ik denk dat ik negende zal starten”, sprak hij nog wat hoop uit op een betere startpositie. Die heeft hij voorlopig niet gekregen: Esteban Ocon kreeg een reprimande terwijl Ricciardo en Vettel ontsnapten aan een straf.

Lees ook: Verstappen pakt pole voor allesbeslissende GP Abu Dhabi, Hamilton op drie tienden tweede

“Ik heb dit jaar geen onderzoeken aan mijn broek gehad voor het ophouden van anderen, dus je moet scherp zijn”, zegt Alonso. “De mensen die niet scherp waren, worden onderzocht. Normaliter krijgen ze een straf, maar dat is het andere ding: dat is erg willekeurig. Er zijn geen regels. Niet voor de outlap. Je hoeft geen maximumtijd te respecteren. Ze moeten streng zijn bij dit soort besluiten. Als iemand in voetbal een zware overtreding maakt, dan krijgt hij de rode kaart getoond. Hier worstelen ze om überhaupt een gele kaart te tonen. Dat is waarom dit soort slechte zaken zich blijven herhalen”, besluit de Alpine-coureur.