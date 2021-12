Fernando Alonso heeft geen spijt van zijn comeback in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen kijkt tevreden terug op zijn eerste seizoen sinds 2018.

Alonso kende een moeizaam begin van zijn comeback in de Formule 1. Hij moest in de eerste raceweekenden zijn meerdere erkennen in teamgenoot Esteban Ocon, maar Alonso verzekerde dat hij zo’n vijf races nodig had om weer het tempo op te pikken. Dat is ook precies wat gebeurde en hij eindigde dit seizoen vijftien keer in de punten. Hoogtepunt van zijn seizoen was uiteraard het podium in Qatar, waar hij achter Lewis Hamilton en Max Verstappen eindigde. Het was zijn eerste podium sinds 2014 nadat hij de Formule 1 na tegenvallende jaren bij McLaren aan het einde van 2018 verliet. Alonso eindigde uiteindelijk tiende in het klassement met zeven punten meer dan Ocon.

Aan het einde van het seizoen kijkt Alonso met een positief gevoel terug op zijn comeback. “Aan het begin van het jaar was het allemaal zeker niet zo makkelijk voor ons”, blikt Alonso terug. “In mijn geval was dat de terugkeer in de sport. Ik was er niet 100 procent klaar voor en had niet het vertrouwen om de auto tot de limiet te pushen.”

“Het duurde enkele races, waarschijnlijk tot en met Bakoe”, doelt Alonso op de Grand Prix van Azerbeidzjan, waar hij zesde werd. “We hebben wat zaken aan de auto veranderd. Ik miste vooral bij de stuurbekrachtiging en het gevoel met de voorbanden wat. We hebben wat betreft het vertrouwen een enorme stap vooruit gezet. Het seizoen is over het algemeen fantastisch geweest.”

Spijt van zijn terugkeer heeft Alonso dan ook niet. “Ik ben ontzettend blij dat ik weer in de Formule 1 zit. Ik heb van elke race genoten, zowel op als naast de baan. Ik was gelukkig en genoot van elke seconde. Dit was mijn beste seizoen sinds 2014 wat betreft het aantal punten. Het was zeker een goede comeback. We zijn nu nog beter voorbereid op het nieuwe seizoen”, besluit de Spanjaard.

