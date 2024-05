Het team van Alpine versterkte zich onlangs met ex-Ferrari en McLaren ingenieur David Sanchez. De Fransman keert terug naar Enstone en de renstal waar hij ooit begon als aerodynamica-expert. Coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly – die beide smachten naar een meer competitieve auto – zijn blij Sanchez te mogen verwelkomen. Na een dramatische seizoensstart wil Alpine weer klimmen in het kampioenschap.

Tijdens het raceweekend in Miami was er een sprankje hoop voor Alpine, in de vorm van het eerste WK-punt van 2024 – Esteban Ocon reed op zondag naar de tiende plaats. Met David Sanchez aan boord willen de Fransen die stijgende lijn doorzetten. “Het is altijd goed nieuws wanneer je je technische team kan versterken”, reageerde Ocon bij Formula1.com. “David heeft een hoop ervaring met veel verschillende teams.”

Ocon kent de Franse ingenieur nog uit zijn Renault-tijd. “Hij is ooit begonnen in Enstone”, herinnerde hij zich. “Ik hoop vooral dat hij ons kan helpen om de auto en onze prestaties verder te ontwikkelen”, besloot hij. Ook teamgenoot Pierre Gasly is blij dat Sanchez zich aan Alpine heeft verbonden. “Hij is een echte ervaringsdeskundige en is al bekend met het team”, lichtte de 28-jarige coureur toe. “Ik kan niet wachten om te zien wat hij het team kan brengen. Op het moment kunnen we alle hulp gebruiken.”

Tijdens de openingsronde in Bahrein bleek Alpine met de A524 een van de langzaamste auto’s te hebben gebouwd. Dankzij het WK-punt van Ocon is het team inmiddels doorgeschoven naar de achtste plek in het kampioenschap, boven de puntloze teams van Sauber en Williams.

David Sanchez sloot zich begin mei aan bij het team uit Enstone (Foto: Alpine)

