Alpine-ceo Laurent Rossi is ervan overtuigd dat zij op dit moment een snellere auto hebben dan directe concurrent AlphaTauri. De Fransman geniet van de strijd, maar zou graag zien dat zijn team de vijfde plaats bij de constructeurs behoudt: “Belangrijk om het harde werk te belonen.”

Alpine en AlphaTauri strijden onderling nog om de vijfde plaats, al is dat gevecht wat ondergesneeuwd door de gevechten tussen Mercedes en Red Bull en McLaren en Ferrari. Alpine heeft met 104 punten een voorsprong van tien punten, maar dat verschil is minimaal aangezien er nog slechts vijf races resteren. Bij Alpine weten ze dat elk puntje telt in deze strijd en het ligt niet zomaar voor de hand dat ze elke race punten zullen pakken.

“Het is mooi om zo’n gevecht te hebben, het zou anders best saai zijn”, zegt Laurent Rossi, de ceo van Alpine. “Het zal waarschijnlijk nog een mooi gevecht blijven tot het einde van het seizoen. We strijden om de kleine punten. De anderen lijken de eerste acht posities opgeëist te hebben, dus we zullen waarschijnlijk nog wel een intens gevecht hebben tot de laatste race.”

In de Verenigde Staten gaf Esteban Ocon nog aan dat AlphaTauri de snellere auto heeft, maar Rossi ziet dat anders. “Ik zou zeggen dat wij dat zijn”, antwoordt de Alpine-ceo, gevraagd naar wie van de twee de snellere auto heeft. In de komende vijf races kan het team dat bewijzen en dat is ook wat Rossi van het team verlangt. “Het is belangrijk omdat we het momentum dan gaande houden. Simpel zat. We waren vorig jaar vijfde en bereiken nu het einde van het tijdperk van deze auto’s en we willen het momentum gewoon vasthouden.”

“Het team heeft dit jaar uitstekend werk geleverd door vijftien races op rij te scoren, wat een geweldig bewijs is van het fantastische werk dat daar is verzet. Dus alleen al daarvoor, om hen te belonen voor dit enorme werk, ondanks een nogal uitdagende auto, is de vijfde plek belangrijk, ja”, besluit Rossi.