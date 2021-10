Esteban Ocon stelt dat Alpine niet in staat is om AlphaTauri ‘op pure snelheid’ te verslaan. Wat Alpine volgens de Fransman wel beter maakt, is dat ze constanter in de punten rijden met beide auto’s.

Alpine staat vijfde bij de constructeurs met 104 punten achter haar naam. Daarmee is de achterstand op nummer vier Ferrari, dat 250,5 punten heeft, te groot om te overbruggen, maar moet het Franse team wel in de spiegels blijven kijken. AlphaTauri staat namelijk slechts tien punten achter op Alpine, dat in Austin haar puntenreeks van vijftien races verloor met de dubbele uitvalbeurt voor Ocon en Fernando Alonso. Het wordt volgens Ocon nog een uitdaging om AlphaTauri voor te blijven in het constructeurskampioenschap.

“We hadden niet verwacht dat we zo zouden worstelen”, zei Ocon na de race op het Circuit of the Americas. “We weten dat we niet zo snel zijn als de AlphaTauri, dat is duidelijk. Wij maakten het verschil door regelmatig met beide auto’s punten te scoren. We scoorden steeds iets van twee of drie punten wanneer we in staat waren om twee auto’s in de top tien te krijgen.”

“Dat heeft het verschil gemaakt en uiteraard heeft het sterke weekend in Boedapest ons in deze positie gebracht”, vervolgt Ocon, verwijzend naar zijn zege in Hongarije. “Het enige dat we kunnen doen is ons op onszelf focussen en ons best doen. Op papier kunnen we ze niet verslaan, maar we pushen om allebei de auto’s elke keer in de punten te krijgen en constant te blijven. Natuurlijk pakten we hier geen punten, maar we hebben vijftien races op rij punten gescoord als een team, dus op papier zijn wij dan sterker. Dat is ook precies hoe we verder moeten gaan”, besluit de Fransman.

Foto: BSR Agency