Na een indrukwekkende reeks van vijftien races waarin Alpine punten wist te scoren, kwam er in Austin een einde aan de puntenreeks. Zowel Esteban Ocon als Fernando Alonso viel uit vanwege problemen in wat een ‘race om te vergeten’ was.

Alpine kwam niet uit de verf op het Circuit of the Americas. Esteban Ocon en Fernando Alonso kwamen in de kwalificatie niet verder dan Q2, al maakte dat voor laatstgenoemde weinig uit omdat hij al achteraan zou starten vanwege een gridstraf na een motorwissel. Het zou dus een lastige race worden voor het Franse team, maar zicht op punten hadden ze wel degelijk in de race.

Foto: BSR Agency

Ocon moest echter vroegtijdig opgeven vanwege een probleem aan de achterkant van de auto, waarna alle ogen op Alonso gericht waren om de puntenreeks van het team in stand te houden. De Spanjaard had het flink aan de stok met beide Alfa Romeo-coureurs, maar dat ging al niet meer om punten. Ook voor de tweevoudig wereldkampioen kwam er een vroegtijdig einde aan zijn race. Zijn achtervleugel hing namelijk scheef en daarmee was het gedaan met de puntenreeks van Alpine, die vijftien races duurde.

“Samenvattend was dit een race om te vergeten”, zegt Alpine-directeur Marcin Budkowski. “Zo goed als alles wat fout kon gaan, ging ook fout dit weekend. Esteban begon als elfde op de mediums en punten leken voor hem zeker haalbaar, maar helaas werd hij in de eerste ronde geraakt door Giovinazzi en liep hij schade aan de voorvleugel op. Dat dwong ons om een pitstop te maken en vanaf dat moment werd onze race zwaar gecompromitteerd. Er was niet veel meer om voor te vechten en we hadden het vermoeden dat er een probleem met de auto was, waardoor we hem uit voorzorg vroegtijdig naar binnen haalden.”

“Fernando reed een dappere race, startend vanaf achteraan de grid en hij probeerde van alles om in de top tien terecht te komen”, bespreekt Budkowski de race van zijn andere coureur. “We pushten hard en namen wat risico’s, we probeerden een andere strategie om aan het einde van de race een bandenvoordeel te hebben. Toen we de auto’s voor ons snel naderden, hadden we een probleem met de achtervleugel die ons een spannende finish ontnam. We hebben dit weekend geen punten gescoord, wat onze puntenreeks van vijftien races beëindigt. We hebben veel om na te bespreken en te verbeteren na dit weekend. We zullen hard werken voor de volgende reeks races”, besluit de Pool.