Bij Alpine hebben ze hoge verwachtingen van hun nieuwe aanwinst, Pierre Gasly. Alpine-CEO Laurent Rossi hoopt dat Gasly het team ‘naar een hoger niveau kan tillen’ en dat hij bijdraagt aan de ontwikkeling van de bolide.

Jarenlang maakte Gasly deel uit van de Red Bull-familie, maar voor het eerst gaat hij aan de slag voor een fabrikant in de Formule 1. Bij Alpine hoopt de Fransman de volgende stap in zijn carrière te kunnen maken en de renstal naar de top te helpen. Dat is ook precies wat Alpine van hem verwacht.

“Hopelijk doet hij wat we nodig hebben, namelijk het ontwikkelen van de auto omdat we op dit moment nog steeds in het middenveld staan”, zegt Alpine-CEO Laurent Rossi. “We moeten de auto naar een hoger niveau tillen.”

Alpine verwacht dat het met Esteban Ocon en Gasly de juiste coureurs in huis heeft om daarin te slagen. “Je hebt daarvoor coureurs nodig die niet alleen snel zijn en punten kunnen scoren, maar deze ook naar een hoger niveau kunnen tillen. Dat betekent dat je vanaf vrijdagochtend feedback aan het team moet geven en het team de juiste kant op moet sturen om de auto te verbeteren.”

“Dat is wat Pierre hopelijk ook met zich meebrengt”, vervolgt Rossi. “Ik bedoel, hij was bij AlphaTauri in meerdere opzichten al de technische leider. We willen dat hij dat hier voortzet, het team laat groeien, samen met ons groeit en ons naar een hoger niveau tilt”, aldus de Fransman over de hoge verwachtingen van Gasly bij Alpine.