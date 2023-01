Na zijn eerste gesprekken met de Renault-top voelde Pierre Gasly dat de overstap naar Alpine de juiste stap op het juiste moment was. Gasly ziet bij Alpine grote ambities: “Ze doen er alles aan om de top te bereiken.”

Gasly maakte jarenlang deel uit van de Red Bull-familie, maar aangezien daar een terugkeer naar het topteam er voorlopig niet in zat besloot de Fransman verder te zoeken. Hij kwam uiteindelijk bij Alpine terecht, waar hij naast Esteban Ocon voor een volledig Franse line-up zorgt.

Het is voor Gasly een nieuw avontuur, ook omdat hij nu voor een fabrieksteam rijdt. Aan ambities geen gebrek bij Alpine, weet Gasly na zijn eerste gesprekken met het bestuur. “Natuurlijk ben ik geïnformeerd over het project en de plannen voor de komende jaren”, zegt Gasly in gesprek met Auto, Motor und Sport. Hij heeft onder meer met teambaas Otmar Szafnauer, de CEO van Alpine, Laurent Rossi, en de CEO van Renault, Luca de Meo, gesproken.

“Ik wilde weten hoeveel Renault achter dit project staat”, legt Gasly zijn belangstelling uit. “Zij staan er volledig achter. Ze willen dat Alpine vecht voor de topposities.” Volgens de Fransman zullen ze bij Alpine niet rusten totdat zij daarin geslaagd zijn. “Ze zullen er alles aan doen om aan de top te komen.”

Door die gesprekken met de Renault-top kreeg Gasly steeds meer het gevoel dat Alpine de juiste stap in zijn carrière was. “Dit is de plek waar ik wil zijn, waar ik mijn toekomst wil doorbrengen. Je zit nu bij een fabrikant en je weet dat je altijd het beste materiaal van hen krijgt. Er zijn niet zoveel fabrikanten in deze klasse.”

Het voelde voor Gasly bovendien als het juiste moment voor deze stap. “Met de ervaring die ik de afgelopen vijf jaar heb opgedaan, is het tijd voor de volgende stap, voor het volgende niveau. Het is een ongelooflijk verhaal dat we samen kunnen schrijven”, aldus de Alpine-coureur.