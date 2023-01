Pierre Gasly is na twee seizoenen nog niet overtuigd van de sprintraces. De Franse coureur snapt dat er financiële voordelen aan vastzitten voor de organisaties, maar stelt dat er niet meer spektakel bij is gekomen en is daarom meer fan van het normale format.

De sprintraces werden geïntroduceerd om de raceweekenden interessanter te maken voor de toeschouwers. Met dat format verschuift de gewone kwalificatie van de zaterdag naar de vrijdag. De uitslag van die Q1, Q2 en Q3 bepaalt de startvolgorde voor de sprintrace. In die sprintrace leggen de coureurs een afstand van 100 kilometer, een derde van de normale raceafstand, af om de startvolgorde voor de Grand Prix van zondag te bepalen.

Het format is de Formule 1-top bevallen aangezien het aantal volgend jaar verdubbelt, van drie naar zes sprintraces. Toch zijn nog niet alle coureurs en teams overtuigd van het sprintformat, onder wie Pierre Gasly.

“Persoonlijk ben ik erg fan van het normale format met de kwalificatie op zaterdag en dan de Grand Prix op zondag”, zegt Gasly. Hij geeft toe dat er op financieel vlak ‘voordelen’ zijn voor de organisaties met deze sprintraces, aangezien het raceweekend op die manier interessanter moet zijn voor de toeschouwer.

Maar of dat ook het geval is, is volgens Gasly nog maar de vraag. “Qua spektakel heeft het mij er nog niet van overtuigd dat het het waard is om steeds meer races te doen. Naar mijn mening is het normale format beter.”

Max Verstappen sluit zich aan bij de vanaf dit seizoen Alpine-coureur. Hij gaf recentelijk aan het nut van die sprintraces niet in te zien. “Het gaat er elke keer bij deze sprintraces om dat je geen schade pakt en in de top-drie blijft”, zei Verstappen destijds. “Dat is in mijn ogen niet echt een race. Je weet dat er in de hoofdrace meer punten te verdelen zijn, daar wil je wel iets meer risico nemen.”